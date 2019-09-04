Gazetecilere tepki gösterdiler

İzmir’in Buca ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak’ın cansız bedeni, dövülerek öldürüldükten sonra atıldığı tandırda 4 gün önce ortaya çıkmıştı. Olay sonrasında gözaltına alınan anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ‘Kasten tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük çocuğun cenazesi ufak tabutla birlikte yakınlarının otomobilinin bagajına konuldu. Tüm yol boyunca anneannesi ve yakınları ile birlikte getirilen Eymen’in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANNEANNE TEPKİ GÖSTERDİ

Cenazenin otomobilden alındığı sırada görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren anneanne Dilek Çınar, “Lütfen gidin, İstemiyorum. Neden çekiyorsunuz. Zamanında yapsaydınız” dedi.

Öte yandan, yakınları ise, olayda ihmal olduğunu ifade ederek, “Başka Eymenler ölmesin. Görevliler işlerini tam yapsın” dedi.

Cenazenin, ikindi namazını müteakip Asri Mezarlık’ta toprağa verileceği öğrenildi.