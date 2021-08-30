Olay, saat 15.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Feyza B., evde ailesinin bulunmadığı sırada, birbirine bağladığı çarşafları pencereden sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre, çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşen Feyza B. yaralandı. Feyza B., ihbar üzerine adrese çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.