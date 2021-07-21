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5 gün boyunca saz kedisinin her anını görüntüledi

Türkiye'de nesli tehlike altında olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi Adana'da görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez, 5 gün boyunca izlediği saz kedisinin her anını kayda aldı. Ölmez, "Muhteşem bir tür. Göz göze geldiğimizde aramızda 10-15 metre vardı, çığlık atmamak için kendimi zor tuttum" dedi

21.07.2021 - 13:38 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı olan ve 2007 yılından bu yana Türkiye'de yaban hayatını görüntüleyen İdris Ölmez, 2020 yılının ocak ayında saz kedisini görüntüleme kararı aldı.

     

  • DHA'nın haberine göre saz kedisiyle ilgili bilgi toplayıp, hazırlık yapan Ölmez, fotokapan kurarak yaklaşık 1,5 ay saz kedisi ile ilgili veri topladı.

     

  • Pandeminin başlaması ile çalışmalarına ara veren Ölmez, kısıtlamaların kalkmasıyla Adana'ya gidip, belirledikleri alanda kamuflaj kurarak saz kedisini beklemeye başladı.

     

  • 3 ve 5 günlük iki denemesinde başarısız olan Ölmez, aylar sonra tekrar Adana'da aynı bölgede kamp kurdu. Ölmez, 3'üncü denemesinde ilk gün akşam saatlerinde çalıların arasında saz kedisini gördü.

     

  • Ölmez, ardından bölgede 5 gün boyunca saz kedisini izleyip, her anını görüntüledi.

     

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