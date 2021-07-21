Türkiye'deki yaban hayatını görüntülemeye çalışıyorum. Şu ana kadar benim için 'en' dediğim türlerden biri çizgili sırtlandı ama saz kedisi benim için daha değerli. 320'den fazla kuş türü ve 30 civarında büyük memeli türü görüntüledim.