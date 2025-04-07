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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 5 Grammy ödüllü The Swingles CRR'de

        5 Grammy ödüllü The Swingles CRR'de

        5 Grammy ödüllü dünyanın en önemli vokal topluluklarından The Swingles, 12 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 14:32 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:32
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        5 Grammy ödüllü The Swingles CRR'de
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        60 yılı aşkın süredir vokal müziğin sınırlarını zorlayarak 5 Grammy ödülüne ve hatırı sayılır hayran kitlesine sahip dünyanın en önemli vokal topluluklarından The Swingles, İstanbul'a geliyor. Rock’tan caza, klasik müzikten avangarta birçok türü acapella ile yorumlayan, Grey’s Anatomy, Sex and the City ve The Two Popes gibi popüler yapımların müziklerine imza attan grup 12 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. The Swingles CRR’deki konserinde, yeni albümleri Theatreland’den parçalarını ve unutulmaz klasikleri seslendirecek.

        Bach’tan Bugüne Bir Ses Mirası

        The Swingles’ın temelleri, 1962 yılında Amerikalı müzisyen Ward Swingle’ın Parisli stüdyo şarkıcılarıyla Johann Sebastian Bach'ın Das Wohltemperierte Klavier eserini vokal olarak seslendirmesiyle atıldı. Ortaya çıkan Jazz Sebastian Bach albümü, alışılmadık bir başarı kazandı ve vokal müzikte yeni bir dönem başlattı. Zaman içinde çeşitli adlarla sahne alan grup, 2014’ten bu yana yeniden The Swingles ismini kullanıyor. Jamie Cullum, Gareth Malone, Kurt Elling gibi sanatçılarla iş birlikleriTopluluk, müzikte tür sınırlarını aşan bir yaklaşım benimsiyor.

        The Swingles sahne performanslarında seslerini canlı olarak katman katman kaydettikleri “live-looping” tekniğiyle zengin bir işitsel doku oluşturuyor. Grubun güncel kadrosunda, Hindistan-İngiltere kökenli Mallika Bhagwat, Amerika Birleşik Devletleri’nden Sarah McLeod, Birleşik Krallık’tan Scarlet Halton, James Botcher, Owen Butcher, Jamie Wright ve Tom Hartley yer alıyor. Topluluğun ses tasarımı ve teknik yönetimi, ses mühendisi Jacques Golding tarafından yürütülüyor.

        Köklerden Geleceğe Uzanan Bir Repertuvar

        Topluluğun konser programı, Bach’ın ikonik düzenlemelerinden kendi bestelerine, halk ezgilerinden Broadway klasikleri ve caz standartlarına kadar uzanıyor. Yeni albümleri Theatreland, bu çeşitliliği sahneye taşırken, grup üyelerinin vokal tekniklerindeki ustalık da her eserde hissediliyor. Grup, repertuarını sahneye taşıdığı turnesinde, müziğin yalnızca bir eğlence biçimi değil; aynı zamanda teknolojik gelişmelere, kültürel değişimlere ve insani değerlere karşı bir ifade aracı olabileceğini vurguluyor.Konser biletleri, CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.

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        #The Swingles
        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #crr
        #Grammy
        #konser
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