5 dakikada hazır: Yumurtasız ve fırınsız limonlu mousse (mus) tarifi
Çabuk ve kolay yapılabilen bir tatlı arıyorsanız bu tarif tam size göre olabilir. Hem fırınsız hem de yumurtasız hazırlanabilen bu tatlı, oldukça hafif bir tada sahiptir. İşte, sizin için basit malzemeleri olan limonlu mousse(mus) tarifi!
- 1
Mousse tatlısı, Fransız mutfağından gelen hafif ve kremalı bir tatlı çeşididir. "Mousse" Fransızca'da "köpük" anlamına gelir ve bu tatlı genellikle çikolata, meyve veya kahve gibi farklı malzemelerle yapılabilir. İşte, limonlu mousse(mus) tatlısının yapılışı...
- 2
LİMONLU MOUSSE (MUS)
Malzemeler (4-6 kişilik)
120 ml limon suyu (limona bağlı olarak değişebilir yaklaşık 2 adet limon)
10 yemek kaşığı toz şeker (120 gram)
100 ml su
3 yemek kaşığı mısır nişastası (30 gram)
Bir tutam zerdeçal
Üzeri için:
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
- 3
YAPILIŞI:
Limonu ortadan ikiye kesin ve bir sıkacak yardımıyla suyunu sıkın.
İçerisindeki pelteden kurtulabilmek için bir süzgeçle süzün.
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- 4
Derin bir tencere çıkartın. Tencerenize önce limon suyunu ekleyin.
Daha sonra içerisine toz şekeri de ekleyin.
- 5
Karıştırmadan içerisine suyu ekleyin.
Son olarak ise mısır nişastasını da ekleyin. Bu aşamada hepsini karıştırmaya başlayabilirsiniz.
- 6
Karışımınıza bir tutam zerdeçalı da ekleyip tekrardan karıştırmaya devam edin.
Tat vermeyen bu baharat sadece rengini daha sarı hale getirmek içindir, istemiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz.
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- 7
Artık tencereyi bir ocağa alabilirsiniz. Kısık ateşte ocağın altını yakın ve karıştırmaya devam edin.
Karışım yoğunlaşıp pelte kıvamını alana kadar karıştırın.
- 8
Yoğunlaşan karışımı bir kaba aktarın ve soğuması için bir kenara alın.
Bu aşamada üzerini streç filmle sarmalısınız ki kabuk oluşmasın. Diğer bileşeni hazırlamaya geçebilirsiniz.
- 9
Bir kapta krem şanti ve sütü yoğunlaşana kadar çırpın.
Daha sonra krem şantinin bir kısmını sıkabilmek için bir sıkma torbasına aktarın. Eğer yoksa buzdolabı poşeti yardımıyla da yapabilirsiniz.
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- 10
Kalan krem şantiyi bir kapta tutmaya devam edin.
Bu sırada soğumaya bırakmış olduğunuz limonlu karışımı alın ve yoğunluğunu azaltmak için mikserle çırpın.
- 11
Çırptığınız limonlu karışımı, kenara ayırdığınız krem şantinin içerisine ekleyin.
Birbirine tamamen karışana kadar çırpmaya devam edin.
- 12
Limonlu tatlınızı koyacağınız kapları çıkartın ve hepsine eşit derecede önce limonlu karışımı ekleyin. Kabınızın boyuna bağlı olarak kişi sayısı değişebilir.
Daha sonra üzerine kenara ayırmış olduğunuz sıkma torbasındaki krem şantiyi sıkın ve servis edin. Afiyet olsun!
Kaynak: Dessert Ideas
Fotoğraf kaynakları: YouTube
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