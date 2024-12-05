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        Haberler Bilgi Yaşam 5 Aralık ne günü, bugün ne günü? 5 Aralık tarihinde kutlanan özel günler

        Bugün ne günü? 5 Aralık tarihinde kutlanan özel günler

        Aralık ayında 4 gün geride kalırken, 5 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verildiği 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Aralık aynı zamanda, Dünya Toprak Günü ve Dünya Türk Kahvesi Günü'dür. İşte 5 Aralık tarihinde kutlanan özel günler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 00:03 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:03
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        • 1

          Aralık ayında 5'inci güne girildi. Bu kapsamda 5 Aralık'da kutlanan özel günler gündemdeki yerini aldı. Özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 5 Aralık ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...

        • 2

          5 ARALIK NE GÜNÜ?

          5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

          Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

          Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılından beri 5 Aralık tarihinde Dünya Gönüllüler Günü kutlanmaktadır.

        • 3

          5 ARALIK DÜNYA TOPRAK GÜNÜ

          İnsan hayatı için çok değerli ve vazgeçilmez olan toprağın önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 2002 yılından bu yana 5 Aralık, Dünya Toprak Günü olarak kutlanmaktadır.

          Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği tarafından, 2002'de toprağın insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerindeki önemine dikkat çekmek amacıyla 5 Aralık'ı Dünya Toprak Günü olarak kabul edilmiş, 2013 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) 68. Genel Kurulu'nda, Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) talebiyle, 5 Aralık Dünya Toprak Günü olarak resmen kabul edilmiştir.

        • 4

          DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

          5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tüm dünyada kutlanıyor. Her ne kadar Kuzey Afrika kökenliyse de, "kız isteme" ritüellerinden "fal bakma" alışkanlığına kadar bir dizi gündelik hayat kültürünü de temsil eden Türk kahvesi, son yıllarda hazır (granül) kahvenin kazandığı yaygınlığa rağmen 'iktidar koltuğunu' terk etmiyor. Kesin tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.

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