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47 nerenin plakası? 47 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Bir araca hukuki ve cezai sorumluluklar yükleyen ve o aracın kime ait olduğunu bildiren araç levhalarına plaka adı verilmektedir. Alüminyum bir malzemeden yapılan plakalar, beyaz bir zemin üzerinde yer alan çeşitli harf ve rakam kombinasyonlarından meydana gelmektedir. Plakalar, her aracın kendisine özgü olması sebebiyle, araçların kimlik kartları olarak değerlendirilmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 21.04.2023 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL
47 Nerenin Plakası? 47 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Motorlu kara taşıtlarının kayıt altına alınmasını sağlayan araç plakaları, aynı zamanda o araçların trafikte denetlenmesine de olanak sağlamaktadır. Ayrıca günümüzde, tüm dünyada yasal bir zorunluluk olarak kullanılan plakalardaki harfler ve rakamlar, her aracı belirli bir bölgeye bağlamaktadır. Peki, 47 nerenin plakası? Mardin ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

47 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılmakta olan 47 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, verilecek cevap Mardin olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında bir sancak olan Mardin, 1924 yılında vilayet statüsü kazanmış ve şehrin bu durumu bugüne kadar devam etmiştir.

1962 yılında çıkartılan bir yönetmelikle Mardin de dahil olmak üzere Türkiye’deki 67 vilayete birer plaka numarası verilmesi kararlaştırılmış ve Mardin ili de alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 47 plaka kodunu almıştır. O gün 67 olan vilayet sayısının zaman içerisinde artmasına paralel olarak, plaka kodlarının sayısı da artırılmış ve bu sayı günümüzde 81’e kadar ulaşmıştır.

Anadolu coğrafyasının en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mardin’in yüzölçümü 8.858 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 870 bin 374’tür. Yine 2022 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’deki motorlu kara taşıtları üzerine yayınlamış olduğu bir veride, Mardin’de trafiğe kayıtlı araçların sayısının 83 bin 307 olduğu görülmüştür. Bu araçlar arasında hususi araçlardan özel amaçlara tahsis edilen araçlara, belediye otobüsü gibi kamu hizmeti gören araçlardan, biçerdöver gibi tarım alanında kullanılan araçlara kadar tüm araçlar dahil edilmiştir.

Mardin İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de motorlu kara taşıtlarında kullanılan plakalarda her ilin ve o ile bağlı olan her ilçenin kodları bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye’deki herhangi bir aracın plakasına bakarak o aracın hangi ilde ve hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür. İller için bu sınıflandırma, plakaların ilk sırasında bulunan sayılar; ilçeleri için ise il kodlarından sonra gelen harfler sayesinde yapılabilmektedir. Özetle bir kişinin, bir aracın ortasında yer alan harflere bakarak o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlayabilmesi mümkündür.

Mardin şehrinin merkez ilçeleri, Nusaybin ilçesi, Midyat ilçesi ve Kızıltepe ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Mardin Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 47 AC 001 - 47 AZ 999
  • 47 DA 001 - 47 DR 999
  • 47 H 0001 - 47 H 1000
  • ​​​​​​​47 M 0001 - 47 M 2000
  • ​​​​​​​47 M 5001 - 47 M 9999
  • ​​​​​​​47 S 0001 - 47 S 1000
  • ​​​​​​​47 T 0001 - 47 T 2000
  • ​​​​​​​47 T 5001 - 47 T 7000

Nusaybin İlçesi Plaka Kodları:

  • 47 M 4001 - 47 M 5000
  • 47 NA 001 - 47 NZ 999
  • 47 S 4001 - 47 S 5000
  • 47 T 4001 - 47 T 5000

Midyat İlçesi Plaka Kodları:

  • 47 LA 001 - 47 LE 999
  • 47 M 3001 - 47 M 4000
  • 47 S 001 - 47 S 999
  • 47 T 3001 - 47 T 4000

Kızıltepe İlçesi Plaka Kodları:

  • 47 KA 001 - 47 KZ 999
  • ​​​​​​​47 M 2000 - 47 M 2300
  • ​​​​​​​47 PA 001 - 47 PZ 999
  • ​​​​​​​47 S 2001 - 47 S 2030
  • ​​​​​​​47 T 2000 - 47 T 3000
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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