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Bir aracın trafikte denetlenebilmesini sağlayan araç plakaları, bunun yanında o araca birtakım hukuki cezai sorumluluklar da yüklemektedir. Peki, 46 hangi şehrin plakası? Kahramanmaraş ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

46 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılmakta olan 46 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Kahramanmaraş olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında Dulkadir Eyaleti olarak bilinen şehir, 1924 tarihinde vilayet statüsünü kazanmıştır.

Kahramanmaraş’ın 46 plaka koduna sahip olması ise 1962 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihte çıkan bir yönetmelikle, o an için Türkiye’de vilayet statüsünde bulunan 67 şehre, 1’den başlayarak plaka kodları verilmiş ve Kahramanmaraş da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 46 plaka kodunu almıştır.

Akdeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş’ın yüzölçümü 14.525 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 1 milyon 177 bin 436 olarak belirlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları üzerine 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Kahramanmaraş’ta kullanılan ve 46 il koduna sahip olan araçların sayısı ise 270 bin 909’dur. Bu araçlara hususi otomobillerden kamu hizmetinde kullanılan araçlara, iş makinelerinden özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm 46 plaka koduna sahip araçlar dahildir.

Kahramanmaraş İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde hem iller hem de ilçeler, plaka üzerindeki harf ve rakamlar ile gösterilmektedirler. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin, hemen arkasından gelen harfler ise o illere bağlı olan ilçelerin kodunu göstermektedir. Kahramanmaraş üzerinden bir örnek vermek gerekirse 46 il kodundan sonra gelen harflere bakarsak, o aracın Kahramanmaraş’ın hangi ilçesine kayıtlı olduğunu görebiliriz.

Kahramanmaraş’ın merkez ilçeleri, Elbistan ilçesi, Afşin ilçesi, Andırın ilçesi ve Pazarcık ilçesi plaka kodları şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

46 A 0001 - 46 A 2000

46 AC 001 - 46 AZ 999

46 DA 001 - 46 DZ 999

46 FA 001 - 46 FZ 999

46 KA 001 - 46 KE 999

46 HA 001 - 46 HZ 999

46 J 0001 - 46 J 1999

46 K 0001 - 46 K 1999

46 M 0001 - 46 M 1999

46 S 0001 - 46 S 1999

46 T 0001 - 46 T 1999

Elbistan İlçesi Plaka Kodları:

46 E 0001 - 46 E 9999

46 EA 001 - 46 EA 999

46 EC 001 - 46 EF 999

46 EH 001 - 46 EH 999

46 EK 001 - 46 EL 999

46 EN 001 - 46 EN 999

46 EP 001 - 46 EZ 999

46 K 3001 - 46 K 3999

46 M 3000 - 46 M 3999

46 ME 001 - 46 ME 999

46 T 3001 - 46 T 4000

Afşin İlçesi Plaka Kodları:

46 D 0001 - 46 D 9999

46 H 0601 - 46 H 0650

46 J 2000 - 46 J 2999

46 K 2000 - 46 K 2999

46 T 2000 - 46 T 2999

46 MD 001 - 46 MD 999

46 S 2000 - 46 S 2999

Andırın İlçesi Plaka Kodları:

46 H 0751 - 46 H 0800

46 K 4000 - 46 K 4999

46 N 0001 - 46 N 9999

Pazarcık İlçesi Plaka Kodları:

46 H 0651 - 46 H 0700

46 K 6000 - 46 K 6999

46 M 6000 - 46 M 6999

46 P 0001 - 46 P 9999

46 T 6001 - 46 T 6999

Haberi Hazırlayan : Türker Üner