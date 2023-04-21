Günümüzde kullanılması araçlar için yasal bir zorunluluk olan plakalar, her aracın kendisine özgüdür ve bu özelliğinden hareketle birer tescil belgesi hüviyetindedir. Peki, Türkiye’de 45 hangi şehrin plakası? Manisa ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…
45 Plaka Numarası Hangi İlin?
45 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Manisa’dır. Osmanlı Devleti yıllarında Saruhan sancağı olarak isimlendirilen Manisa’nın vilayet statüsünü kazanması, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde gerçekleşmiştir.
1962 yılında çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka numarası verilmesi kararlaştırılmış ve Manisa da kendi özgü bir plaka koduna sahip olmuştur. 1’den 67’ye kadar uzanan bu il kodları alfabetik sıralamalarına göre şehirlere dağıtılmış ve Manisa da 45 numaralı il kodunu almıştır.
Ege Bölgesi şehirlerinden biri olan Manisa’nın yüzölçümü 13.269 kilometrekare, nüfusu ise 1 milyon 468 bin 279’dur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veride, Manisa ilinde trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 662 bin 380 olarak belirlenmiştir.
Manisa İlçelerinin Plaka Kodları
Türkiye’de araçların kullandığı plakalarda hem illerin hem de ilçelerin kendilerine özgü kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin; il kodlarının hemen ardından gelen harfler ise o ile bağlı olan ilçelerin kodlarını bizlere göstermektedir. Bir plakada yer alan bu harf gruplarına bakarak o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu öğrenmek mümkündür.
Manisa’nın merkez ilçeleri, Turgutlu ilçesi, Selendi ilçesi, Sarıgöl ilçesi, Soma ilçesi, Saruhanlı ilçesi, Kula ilçesi, Salihli ilçesi, Kırkağaç ilçesi, Köprübaşı ilçesi, Gördes ilçesi, Demirci ilçesi, Alaşehir ilçesi, Akhisar ilçesi, Gölmarmara ilçesi ve Ahmetli ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 45 AC 001 – 45 AZ 999
- 45 C 0001 – 45 C 9999
- 45 D 0001 – 45 D9999
- 45 DA 001 – 45 DZ 999
- 45 E 0001 – 45 E 9999
- 45 EA 001 – 45 EA 999
- 45 FA 001 – 45 FA 999
- 45 HA 001 – 45 HZ 999
- 45 KA 001 – 45 KZ 999
- 45 M 0001 – 45 M 9999
- 45 MA 001 – 45 MC 999
- 45 T 0001- 45 T 9999
- 45 UA 001 – 45 UZ 999
Turgutlu İlçesi Plaka Kodları:
- 45 MP 001 – 45 MP 999
- 45 N 0001 – 45 N 9999
- 45 T 9401 – 45 T 9999
- 45 TA 001 – 45 TZ 999
- 45 ZA 0001 – 45 ZZ 9999
Selendi İlçesi Plaka Kodları:
- 45 MR 001 – 45 MR 999
- 45 U 0001 – 45 U 9999
- 45 T 8801 - 45 T 9000
- 45 VA 0001 – 45 VZ 9999
Sarıgöl İlçesi Plaka Kodları:
- 45 H 0001 – 45 H 9999
- 45 MS 001 – 45 MS 999
- 45 T 8401 – 45 T 8600
- 45 TA 0001 – 45 TZ 9999
Soma İlçesi Plaka Kodları:
- 45 MM 001 – 45 MN 999
- 45 T 9001 – 45 T 9400
- 45 V 0001 – 45 V 9999
- 45 VA 001 – 45 VZ 999
- 45 YA 0001 – 45 YA 9999
Saruhanlı İlçesi Plaka Kodları:
- 45 ML 001 – 45 ML 999
- 45 S 0001 – 45 S 9999
- 45 UA 0001 – 45 UA 9999
- 45 T 8601 – 45 T 8800
Kula İlçesi Plaka Kodları:
- 45 K 0001 – 45 K 9999
- 45 MJ 001 – 45 MU 999
- 45 RA 0001 – 45 RA 9999
- 45 T 7501 - 45 T 7800
Salihli İlçesi Plaka Kodları:
- 45 LA 001 – 45 LZ 999
- 45 MK 001 – 45 MK 999
- 45 RA 001 – 45 RZ 999
- 45 SA 001 – 45 SZ 999
- 45 SA 0001 – 45 SA 9999
- 45 T 7801 – 45 T 8400
Kırkağaç İlçesi Plaka Kodları:
- 45 F 0001 – 45 F 9999
- 45 MH 001 – 45 MH 999
- 45 PA 0001 – 45 PZ 9999
- 45 T 7001 – 45 T 7300
Köprübaşı İlçesi Plaka Kodları:
- 45 L 0001 – 45 L 9999
- 45 MV 001 – 45 MV 999
- 45 T 7301 – 45 T 7500
Gördes İlçesi Plaka Kodları:
- 45 MG 001 – 45 MG 999
- 45 NA 0001 – 45 NZ 9999
- 45 R 0001 – 45 R 9999
- 45 T 6801 – 45 T 7000
Demirci İlçesi Plaka Kodları:
- 45 MF 001 – 45 MF 999
- 45 PA 001 – 45 PZ 999
- 45 T 6201 – 45 T 6600
Alaşehir İlçesi Plaka Kodları:
- 45 KA 0001 – 45 KZ 9999
- 45 ME 001 – 45 ME 999
- 45 T 5801 – 45 T 6200
- 45 Z 0001 – 45 Z 9999
- 45 ZA 001 – 45 ZZ 999
Akhisar İlçesi Plaka Kodları:
- 45 HA 0001 – 45 HZ 9999
- 45 MD 001 – 45 MD 999
- 45 NA 001 – 45 NZ 999
- 45 T 5201- 45 T 5800
- 45 Y 0001- 45 Y 9999
- 45 YA 001 – 45 YZ 999
Gölmarmara İlçesi Plaka Kodları:
- 45 P 0001 – 45 P 9999
- 45 MT 001 – 45 MT 999
- 45 T 6601 – 45 T 6800
Ahmetli İlçesi Plaka Kodları:
- 45 B 0001 – 45 B 9999
- 45 MU 001 – 45 MU 999
- 45 T 5001 – 45 T 5200