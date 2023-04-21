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Günümüzde kullanılması araçlar için yasal bir zorunluluk olan plakalar, her aracın kendisine özgüdür ve bu özelliğinden hareketle birer tescil belgesi hüviyetindedir. Peki, Türkiye’de 45 hangi şehrin plakası? Manisa ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

45 Plaka Numarası Hangi İlin?

45 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Manisa’dır. Osmanlı Devleti yıllarında Saruhan sancağı olarak isimlendirilen Manisa’nın vilayet statüsünü kazanması, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde gerçekleşmiştir.

1962 yılında çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka numarası verilmesi kararlaştırılmış ve Manisa da kendi özgü bir plaka koduna sahip olmuştur. 1’den 67’ye kadar uzanan bu il kodları alfabetik sıralamalarına göre şehirlere dağıtılmış ve Manisa da 45 numaralı il kodunu almıştır.

Ege Bölgesi şehirlerinden biri olan Manisa’nın yüzölçümü 13.269 kilometrekare, nüfusu ise 1 milyon 468 bin 279’dur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veride, Manisa ilinde trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 662 bin 380 olarak belirlenmiştir.

Manisa İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de araçların kullandığı plakalarda hem illerin hem de ilçelerin kendilerine özgü kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin; il kodlarının hemen ardından gelen harfler ise o ile bağlı olan ilçelerin kodlarını bizlere göstermektedir. Bir plakada yer alan bu harf gruplarına bakarak o aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu öğrenmek mümkündür.

Manisa’nın merkez ilçeleri, Turgutlu ilçesi, Selendi ilçesi, Sarıgöl ilçesi, Soma ilçesi, Saruhanlı ilçesi, Kula ilçesi, Salihli ilçesi, Kırkağaç ilçesi, Köprübaşı ilçesi, Gördes ilçesi, Demirci ilçesi, Alaşehir ilçesi, Akhisar ilçesi, Gölmarmara ilçesi ve Ahmetli ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

45 AC 001 – 45 AZ 999

45 C 0001 – 45 C 9999

45 D 0001 – 45 D9999

45 DA 001 – 45 DZ 999

45 E 0001 – 45 E 9999

45 EA 001 – 45 EA 999

45 FA 001 – 45 FA 999

45 HA 001 – 45 HZ 999

45 KA 001 – 45 KZ 999

45 M 0001 – 45 M 9999

45 MA 001 – 45 MC 999

45 T 0001- 45 T 9999

45 UA 001 – 45 UZ 999

Turgutlu İlçesi Plaka Kodları:

45 MP 001 – 45 MP 999

45 N 0001 – 45 N 9999

45 T 9401 – 45 T 9999

45 TA 001 – 45 TZ 999

45 ZA 0001 – 45 ZZ 9999

Selendi İlçesi Plaka Kodları:

45 MR 001 – 45 MR 999

45 U 0001 – 45 U 9999

45 T 8801 - 45 T 9000

45 VA 0001 – 45 VZ 9999

Sarıgöl İlçesi Plaka Kodları:

45 H 0001 – 45 H 9999

45 MS 001 – 45 MS 999

45 T 8401 – 45 T 8600

45 TA 0001 – 45 TZ 9999

Soma İlçesi Plaka Kodları:

45 MM 001 – 45 MN 999

45 T 9001 – 45 T 9400

45 V 0001 – 45 V 9999

45 VA 001 – 45 VZ 999

45 YA 0001 – 45 YA 9999

Saruhanlı İlçesi Plaka Kodları:

45 ML 001 – 45 ML 999

45 S 0001 – 45 S 9999

45 UA 0001 – 45 UA 9999

45 T 8601 – 45 T 8800

Kula İlçesi Plaka Kodları:

45 K 0001 – 45 K 9999

45 MJ 001 – 45 MU 999

45 RA 0001 – 45 RA 9999

45 T 7501 - 45 T 7800

Salihli İlçesi Plaka Kodları:

45 LA 001 – 45 LZ 999

45 MK 001 – 45 MK 999

45 RA 001 – 45 RZ 999

45 SA 001 – 45 SZ 999

45 SA 0001 – 45 SA 9999

45 T 7801 – 45 T 8400

Kırkağaç İlçesi Plaka Kodları:

45 F 0001 – 45 F 9999

45 MH 001 – 45 MH 999

45 PA 0001 – 45 PZ 9999

45 T 7001 – 45 T 7300

Köprübaşı İlçesi Plaka Kodları:

45 L 0001 – 45 L 9999

45 MV 001 – 45 MV 999

45 T 7301 – 45 T 7500

Gördes İlçesi Plaka Kodları:

45 MG 001 – 45 MG 999

45 NA 0001 – 45 NZ 9999

45 R 0001 – 45 R 9999

45 T 6801 – 45 T 7000

Demirci İlçesi Plaka Kodları:

45 MF 001 – 45 MF 999

45 PA 001 – 45 PZ 999

45 T 6201 – 45 T 6600

Alaşehir İlçesi Plaka Kodları:

45 KA 0001 – 45 KZ 9999

45 ME 001 – 45 ME 999

45 T 5801 – 45 T 6200

45 Z 0001 – 45 Z 9999

45 ZA 001 – 45 ZZ 999

Akhisar İlçesi Plaka Kodları:

45 HA 0001 – 45 HZ 9999

45 MD 001 – 45 MD 999

45 NA 001 – 45 NZ 999

45 T 5201- 45 T 5800

45 Y 0001- 45 Y 9999

45 YA 001 – 45 YZ 999

Gölmarmara İlçesi Plaka Kodları:

45 P 0001 – 45 P 9999

45 MT 001 – 45 MT 999

45 T 6601 – 45 T 6800

Ahmetli İlçesi Plaka Kodları:

45 B 0001 – 45 B 9999

45 MU 001 – 45 MU 999

45 T 5001 – 45 T 5200

Haberi Hazırlayan : Türker Üner