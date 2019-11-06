06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam teras, ziyaretçilerine sonbaharın renkleriyle bezenen doğanın güzelliğini seyretme imkanı sunuyor.
AA'nın haberine göre Azdavay Belediyesince işletilen cam terasın ziyaretçi sayısında, yolun araç ulaşımına uygun hale getirilmesiyle artış yaşanıyor.
Sonbaharın son günlerinde terası gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekerek görsel şöleni izliyor. Ziyaretçilerden bazıları yükseklik nedeniyle cam terasa çıkmakta tedirginlik yaşıyor.
Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, yaptığı açıklamada, cam terasın bölgenin en önemli yatırımlarından biri olduğunu söyledi.
Cam terasın bölge turizmi için önemli olduğunu ifade eden Civelek, "Cam teras ziyaretçi sayısının 2019 yılında 100 bine ulaşmasını bekliyoruz. Doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak ve ziyaretleri kolaylaştırmak için altyapılarını yapmak gerekiyordu. Biz de bunu yapmış bulunuyoruz. Bu sayede cam teras bölgemizin cazibe merkezlerinde biri oldu." diye konuştu.
"ADRENALİN SEVİYORSANIZ HARİKA BİR YER"
Ziyaretçilerden Ziya Yıldırım, İstanbul'dan geldiğini ve cam terasa ilk defa çıktığını belirtti.
Cam terası çok beğendiğini anlatan Yıldırım, "Adrenalini seviyorsanız harika bir yer. Gerçekten çok etkileyici. Özellikle manzarası harika ve güzel vakit geçireceğiniz bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.
Yükseklik korkusu nedeniyle cam terasa çıkamayan Ali Kartal ise "Bende yükseklik korkusu var, onun için terasın üzerine çıkamadım. Teras ve manzara çok güzel. Terasın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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