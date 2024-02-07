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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu - İş-Yaşam Haberleri

        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu

        Usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 milyon Türk Lirası değerinde 49 araç ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Habur Gümrük Kapısına getirilen ve değeri 12 milyon 249 bin Türk Lirası olan 2 adet kaçak lüks otomobile el koydu. Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise, elektronik programlar üzerinden incelemeler yapıldı ve toplam değeri yaklaşık 433 milyon 500 bin Türk Lirası olan 47 araca el konuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 08:46 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:04
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        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
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        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 milyon Türk Lirası değerinde 49 araç ele geçirildi.

        Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na gelen “Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlara Tanınan Haklar” kapsamında Türkiye’ye getirilmek istenen lüks araçlar hakkında, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

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        Yapılan incelemelerde, şahısların beraberinde yurtdışından getirdikleri lüks araçları Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’e aykırı olarak “yurt dışında olmadıkları halde kendilerini yurt dışındaymış gibi göstermeye çalışarak 185 gün şartını kabul ettirmeye teşebbüs ederek” usulsüz bir şekilde yurda sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

        Gümrük Muhafaza ekipleri yasadışı bir şekilde yurt içinde kullanılmak üzere Habur Gümrük Kapısına getirilen 2 adet kaçak lüks otomobile el koydu. Yakalanan lüks araçların güncel piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 249 bin Türk Lirası olduğu anlaşıldı.

        ELEKTRONİK PROGRAMLAR ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILDI

        Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise, Gümrük Muhafaza ekiplerince kullanılan elektronik programlar üzerinden incelemeler yapıldı.

        Detaylı araştırmalar sonucunda, yurda ilk giriş aşamasında veya pasaporttan pasaporta devir yapılarak Türkiye’de kalma süreleri usulsüz şekilde uzatılan 47 araç tespit edildi.

        Olay ile ilgili olarak Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla adli işlem başlatıldı.

        Karasu Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden el konulan 47 araçla ilgili olarak 54 şahsın şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Ele geçirilen 47 aracın piyasa değerinin yaklaşık 433 milyon 500 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.

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