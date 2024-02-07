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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de yem karma makinesine kapılan bekçi öldü

        İzmir'de yem karma makinesine kapılan bekçi öldü

        İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesine ait çiftlikte yem karma makinesinin şaftına kapılan 30 yaşındaki İbrahim Aydemir, feci şekilde hayatını kaybetti. Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 06:40 Güncelleme: 07.02.2024 - 06:45
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        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
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        Bayındır'da kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptıran kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, İbrahim Aydemir (30), Çırpı Mahallesi'ndeki ailesine ait çiftlikte sıvı gübre atmak istediği sırada dengesini kaybedip kendisini yem karma makinesinin şaftına kaptırdı.

        Yardıma gelen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İbrahim Aydemir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenildi. Aydemir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #Bayındır
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