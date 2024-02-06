Galatasaray'ın yeni sol beki: Derrick Köhn
Angelino ile yollarını ayıran Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu! Bu bölgeye önce Rıdvan Yılmaz sonra da Levent Mercan için görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar, Derrick Köhn transferini bitirme noktasına geldi
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Ara Transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de sol bek. Boey sonrası sağ beke Aurier'yi transfer eden Galatasaray, sol bek transferini de noktalamak üzere.
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Angelino'nun vedası sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın son kararı yabancıdan yana oldu.
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Galatasaray'ın Hannover'de top koşturan Derrick Köhn'ü transfer etmek üzere olduğu belirtildi.
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Sarı-kırmızılıların Derrick Köhn için Hannover'e yaklaşık 500 bin Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
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Diğer yandan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmak istenen 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonu için de pazarlıklar sürüyor.
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Galatasaray'ın Köhn'ü 2 milyon Euro'luk opsiyon bedeliyle kiralamak istediği öğrenildi.
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Sarı-kırmızılı kulüp ve Hannover'in Derrick Köhn transferi için anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.
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Bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıkan Köhn, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
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Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.
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