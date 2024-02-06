Okan Buruk'tan sol bek açıklaması! "Cuma gününe kadar..."

Okan Buruk, karşılaşmayla ilgili, "Çok iyi başladık maça, çok istekliydik. Bazen konsantrasyon eksikliği oluyor. Karşımızda da iyi bir takım vardı. Soyunma odasına 3-1'le girince daha farklı oldu. Rakibimiz 3-2'yi de bulunca daha iştahlı oynamaya başladı. Kazandığımız için sevinçliyiz. 4 gollü galibiyet, güzel. Turu geçtiğimiz için mutluyum, hedefimiz kupayı kazanmak" ifadelerini kullandı.