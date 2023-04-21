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42 nerenin plakası? 42 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında seyreden bir motorlu taşıtın, devlerin resmî kurumları tarafından kayıt altına alınmasını ve o aracın kime ait olduğunun belirlenmesini sağlayan taşıt kayıt sistemine araç plakası adı verilmektedir. Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan plakalar, ayrıca araçların trafik düzeni içinde denetlenmesine de olanak sağlarlar. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 21.04.2023 - 00:22 | Güncelleme: ABONE OL
42 Nerenin Plakası? 42 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Günümüzde kullanılması yasal bir zorunluluk olan plakalar, üzerlerinde yer alan harfler ve rakamlar vasıtasıyla belirli coğrafi bölgeleri işaret etmektedirler. Türkiye’deki plaka sisteminde kullanılan 42 hangi şehrin plakası? Konya ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

42 Plaka Numarası Hangi İlin?

Bizlere, 42 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap Konya olacaktır. Osmanlı döneminde, 1922 yılına kadar bir eyalet olan Konya, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1923 senesinde vilayet olmuştur.

1962 senesinde, Türkiye’deki araç sayısının artması ve karayolu ulaşımının yaygınlaşması, bu alanda bir düzenleme yapılmasını zorunlu kılmış; Türkiye Cumhuriyeti de bir yönetmelikle tüm vilayetlere birer plaka kodu ataması yapmıştır. 1’den başlayan ve 67’ye kadar devam eden bu kodlar, şehirlerin alfabetik sıralamasına göre verilmiş ve Konya da 42 plaka kodunu almıştır.

İç Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Konya’nın yüzölçümü 41 bin 1 kilometrekare, nüfusu ise 2 milyon 296 bin 347’dir. Şehrin bu kalabalık nüfusu, araç sayılarına yansımış ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 verisine göre, Konya’da trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı 804 bin 798 olarak ölçülmüştür.

Konya İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, illerin plaka kodlarından sonra gelen harf ya da harf kombinasyonlarından meydana gelen kısım, Konya ilindeki araçların da hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini bizlere göstermektedir.

Konya’nın merkez ilçeleri, Akşehir ilçesi, Çumra ilçesi, Karapınar ilçesi, Beyşehir ilçesi, Ereğli ilçesi, Kulu ilçesi, Cihanbeyli ilçesi, Ilgın ilçesi, Hüyük ilçesi, Seydişehir ilçesi, Hadım ilçesi, Kadınhanı ilçesi, Sarayönü ilçesi, Yunak ilçesi, Çeltik ilçesi, Güneysınır ilçesi ve Bozkır ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 42 AB 001 - 42 AZ 999
  • 42 BA 001 - 42 BZ 999
  • 42 DA 001 - 42 DZ 999
  • 42 EA 001 - 42 EZ 999
  • 42 FA 001 - 42 FZ 999
  • 42 HA 001 - 42 HZ 999
  • 42 KA 001 - 42 KZ 999
  • 42 LA 001 - 42 LZ 999
  • 42 NA 001 - 42 NZ 999
  • 42 PA 001 - 42 PZ 999
  • 42 SA 001 - 42 SZ 999
  • 42 TT 001 - 42 TT 999
  • 42 VK 001 - 42 VL 999
  • 42 VN 001 - 42 VZ 999
  • 42 C 0001 - 42 C 9999
  • 42 M 8001 - 42 M 8530
  • 42 T 2337 - 42 T 3142

Akşehir İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 D 0001 - 42 D 9999
  • 42 U 0001 - 42 U 9999
  • 42 UA 001 - 42 UZ 999

Çumra İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 J 0001 - 42 J 9999
  • 42 N 0001 - 42 N 9999

Karapınar İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 L 0001 - 42 L 9999

Beyşehir İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 B 0001 - 42 B 9999
  • 42 BCA 01 - 42 BPZ 99
  • 42 H 0001 - 42 H 9999
  • 42 R 0001 - 42 R 9999

Ereğli İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 E 0001 - 42 E 9999
  • 42 V 0001 - 42 V 9999
  • 42 YA 0001 - 42 YZ 9999

Kulu İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 M 0001 - 42 M 8000

Cihanbeyli İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 R 0001 - 42 R 9999

Ilgın İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 P 0001 - 42 P 9999
  • 42 RK 001 - 42 RR 999

Hüyük İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 TM 001 - 42 TS 999

Seydişehir İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 K 0001 - 42 K 9999
  • 42 ZA 001 - 42 ZZ 999

Hadım İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 TA 001 - 42 TF 999

Kadınhanı İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 S 0001 - 42 S 9999

Sarayönü İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 Z 0001 - 42 Z 9999

Yunak İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 Y 0001 - 42 Y 9999

Çeltik İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 TU 001 - 42 TZ 999

Güneysınır İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 TG 001 - 42 TL 999

Bozkır İlçesi Plaka Kodları:

  • 42 RA 001 - 42 RJ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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