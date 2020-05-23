Ilgaz Fakıoğlu ve Ayhan Asar'ın bir araya gelmesiyle kurulan Elktronik Rock grubu 40gece'nin ilk albümün 'Düşünden Uyan' CES Yapım etiketiyle dijital platformlarında dinleyicilerle buluşuyor.
Konsept albüm olma özelliği taşıyan 'Düşünden Uyan' içeriğindeki 9 parçayla temel olarak modern dünyadaki insanın yabancılaşmasına ve karamsar bireysel kavramlar üzerine yoğunlaşıyor. Birbirine benzer tema taşıyan şarkılardan örülü konsept albüm, 40gece'nin tekli sürecinde yayınladığı şarkıları da içerisinde barındırıyor.
Kayboluş ve yabancılaşma temasıyla başlayan albüm, şarkı akışıyla da belirli bir hikaye sunuyor. Son şarkılara doğru modern hayatın karanlık yüzünden uyanışı ve yaşanılan dünyayı da bir yanılsama ve düş olarak tarif eden konsept albüm, bunu yaparken de Elektronik/Modern bir Rock sound'u çerçevesinde karanlık bir atmosfer oluşturma yolunu seçiyor.
Konsept müziklerini grup ismine yaptıkları atıfla 'En uzun gecenin sesi' olarak olarak tarif eden ikili, bu yönüyle modern ve karanlık bir hikayeyi de dinleyicilere sunuyor.
Kapak çalışması Ethem Onur Bilgi. tarafından yapılan konsept albümün mix ve mastering'ini de Burak Ataş imzası taşıyor. Tüm yenilikçi yaklaşımlarıyla 40gece'nin ilk konsept albümü 'Düşünden Uyan' temel olarak modern çağdaki rock formuna katkı sunacak bir çalışma özelliği taşıyor.
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