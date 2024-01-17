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Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde oturan Mevlüt Ç. (62) ile 40 yıllık eşi Yeter Ç. (56), 11 Ocak'ta evde tartışmaya başladı. Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu.

KIRILAN VAZOYLA EŞİNE VURDU DHA'da yer alan habere göre Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurup yaraladı. Çift kanlar içinde kaldı, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR Mevlüt ve Yeter Ç., adrese gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"40 YILLIK EŞİM VE BU İLK KAVGAMIZ" Mevlüt Ç., hastaneye kaldırıldığı sırada gazetecilerin, 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, "Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi.

BİRBİRLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİLER Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan çift, polis merkezindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Mevlüt Ç. ifadesinde, "Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık" dedi. Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.

YİNE TARTIŞMA İDDİASI Mevlüt Ç., dün de iddiaya göre eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Mevlüt Ç., saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı binanın 3'üncü katında oturan kızının evine gitti. MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Mevlüt Ç., balkondan atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki Mevlüt Ç., ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi! Haberi Görüntüle