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        Haberler Gündem 3. Sayfa 40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi: Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok - Güncel haberler

        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!

        Aksaray'da evde kavga eden 62 yaşındaki Mevlüt Ç. ve 56 yaşındaki Yeter Ç. çifti, vazoyla birbirlerini başlarından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiften Mevlüt Ç., gazetecilere, "'Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:52
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        40 yıllık evliydiler! İlk kavgaları vazoyla sona erdi!
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        Aksaray'da olay, saat 08.30 sıralarında Paşacık Mahallesi´nde meydana geldi. Mevlüt Ç. (62) ile eşi Yeter Ç. (56) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KARISININ BAŞINA VAZOYLA VURDU

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu.

        KIRILAN VAZOYLA KOCASINA VURDU

        Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurarak yaraladı. Çift, kanlar içinde kalırken, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Çift, gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

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        "İLK KAVGADA BÖYLE OLDU"

        Mevlüt Ç., gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, "Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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