Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 40 yıldır mağaraları keşfediyor! Altay: Mağaralar benim için yaşam biçimi!

        40 yıldır mağaraları keşfediyor! Altay: Mağaralar benim için yaşam biçimi!

        Türkiye'nin en eski mağara araştırmacısı 62 yaşındaki Birhan Altay, 40 yılı aşkındır mağaralara girip çeşitli keşifler ve araştırmalar yapıyor. Altay, bu serüveninin nasıl başladığını Habertürk'e anlattı. Mağara araştırmacıları günlerce mağaralarda ne yapıyor? Yanıtı Serkan Şimşek'in haberinde.

        Giriş: 18.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 18.02.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mağaralarda geçen 40 yıl!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mağaraları dışardan ayıran en büyük özellik karanlık olması. Mağara araştırmacıları ise bu karanlıkta yol bulmak için zorlanırken, yer altında da çeşitli tehlikelerle de karşı karşıya kalıyorlar. Mağara Araştırma Derneği bünyesinde Türkiye'nin en eski mağara araştırmacı Birhan Altay, mağaracılık sporunu, karşı karşıya kaldığı tehlikeleri, keşiflerini Habertürk’e anlattı.

        “MAĞARALAR BENİM İÇİN YAŞAM BİÇİMİ”

        Mağaraların bilimsel çalışmalardan öte bir yaşam biçimi olduğunu belirten Altay, “Aslında meraklı bir kişilik yapısına sahibim ben çocukluğumda da bu tür ortamları merak eder hatta ailemin de haberi olmadan içlerine girmişliğim de olmuştu. Tıp fakültesindeyken başladım bu uğraşıya. Ve de tabi mağaracılığım aslında doktorluğumdan daha eski çünkü öğrenciyken başlamıştım ben. Ben tabi şimdi 62 yaşlarımı yaşıyorum 83 yılından itibaren bu uğraşının içinde olduğumu düşünürsek 40 yılı aşan bir süreçten bahsedebiliriz.” dedi.

        REKLAM

        MAĞARA ARAŞTIRMACILARI MAĞARALARDA NE YAPIYOR?

        Mağaraları keşfetmeye çalıştığını ifade eden Altay “Bir etkinliğe gelirken amacımız olabiliyor. O Baştan gelirken bir amaçla da gelmiş olabiliyoruz ya da sürpriz bir şekilde sadece salt araştırmak üzere mağaraya girmiş oluyoruz. Burada kampa girmek 1 günlük 2 günlük geçici kısa süreli kamplar olabileceği gibi, bulduğumuz mağaralar çok büyük boyutlu çok derin ya da çok uzun olursa o zaman 10 günlük 15 günlük 1 aylık uzun kamplı çalışmalarımız organizasyonlarımız oluyor.” diye konuştu. Mağaralardaki bilimsel araştırmalara değinen Altay, “Mağara canlılarıyla ilgili araştırma yapan dostlarımız bilim adamı arkadaşlarımız var. Onlar mağaracılığı bilmedikleri için bizim teknik kapasitemizden yararlanıp bizden numunelerin alınması, örneklerin alınması konusunda yardım istiyorlar biz de onlara destek oluyoruz. Aramızda sanat tarihçi arkadaşlar var. Arkeolog arkadaşlar var. Biyolog arkadaşlar var.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        “DEFİNE ARAMAK İÇİN GELENLER MAĞARALARI TAHRİP EDİYORLAR”

        Altay, “Mağaralarda yalnızca mağara araştırmacıları bulunmuyor. Define arayanların açtığı işte bunun gibi çukurlar dolayısıyla hem mağaralar tahrip oluyor, hem de mağara araştırmacılarının işi daha da zorlaşıyor.” dedi.

        “KİTAPTAN OKUYARAK MAĞARA ARAŞTIRMACISI OLUNMAZ”

        Mağaralarda 40 yılı geride bırakan Altay, artık yeni mağara araştırmacıları yetiştirmek üzere eğitimler verdiğini ifade etti. Altay, “Usta çırak ilişkisiyle eğitimlerimiz oluyor. Yani kitaptan okuyarak dokümanlardan okuyarak mağaracı ya da mağara sporcusu olunamaz. O yüzden de biz yakın temasla bire bir eğitimler veya tecrübelendirmeler veya deneyim kazandırma uğraşımız oluyor. Araştırmaların içinde yer alan liderlik yapabilen sorumluluk alan çok yok herhalde benden daha büyük olan yaş olarak. Ama yaş değil önemli olan diyorum; Yaşam biçimi bu.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Bitlis'te 'tefeci' operasyonu
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot kurtarıldı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        "Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        İsmail Kartal şov!
        İsmail Kartal şov!
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Galatasaray'dan tüm oyunculara mektup
        Habertürk Anasayfa