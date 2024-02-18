40 yıldır mağaraları keşfediyor! Altay: Mağaralar benim için yaşam biçimi!

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Mağaraları dışardan ayıran en büyük özellik karanlık olması. Mağara araştırmacıları ise bu karanlıkta yol bulmak için zorlanırken, yer altında da çeşitli tehlikelerle de karşı karşıya kalıyorlar. Mağara Araştırma Derneği bünyesinde Türkiye'nin en eski mağara araştırmacı Birhan Altay, mağaracılık sporunu, karşı karşıya kaldığı tehlikeleri, keşiflerini Habertürk’e anlattı.

“MAĞARALAR BENİM İÇİN YAŞAM BİÇİMİ” Mağaraların bilimsel çalışmalardan öte bir yaşam biçimi olduğunu belirten Altay, “Aslında meraklı bir kişilik yapısına sahibim ben çocukluğumda da bu tür ortamları merak eder hatta ailemin de haberi olmadan içlerine girmişliğim de olmuştu. Tıp fakültesindeyken başladım bu uğraşıya. Ve de tabi mağaracılığım aslında doktorluğumdan daha eski çünkü öğrenciyken başlamıştım ben. Ben tabi şimdi 62 yaşlarımı yaşıyorum 83 yılından itibaren bu uğraşının içinde olduğumu düşünürsek 40 yılı aşan bir süreçten bahsedebiliriz.” dedi. REKLAM

MAĞARA ARAŞTIRMACILARI MAĞARALARDA NE YAPIYOR? Mağaraları keşfetmeye çalıştığını ifade eden Altay “Bir etkinliğe gelirken amacımız olabiliyor. O Baştan gelirken bir amaçla da gelmiş olabiliyoruz ya da sürpriz bir şekilde sadece salt araştırmak üzere mağaraya girmiş oluyoruz. Burada kampa girmek 1 günlük 2 günlük geçici kısa süreli kamplar olabileceği gibi, bulduğumuz mağaralar çok büyük boyutlu çok derin ya da çok uzun olursa o zaman 10 günlük 15 günlük 1 aylık uzun kamplı çalışmalarımız organizasyonlarımız oluyor.” diye konuştu. Mağaralardaki bilimsel araştırmalara değinen Altay, “Mağara canlılarıyla ilgili araştırma yapan dostlarımız bilim adamı arkadaşlarımız var. Onlar mağaracılığı bilmedikleri için bizim teknik kapasitemizden yararlanıp bizden numunelerin alınması, örneklerin alınması konusunda yardım istiyorlar biz de onlara destek oluyoruz. Aramızda sanat tarihçi arkadaşlar var. Arkeolog arkadaşlar var. Biyolog arkadaşlar var.” ifadelerini kullandı. REKLAM

“DEFİNE ARAMAK İÇİN GELENLER MAĞARALARI TAHRİP EDİYORLAR” Altay, “Mağaralarda yalnızca mağara araştırmacıları bulunmuyor. Define arayanların açtığı işte bunun gibi çukurlar dolayısıyla hem mağaralar tahrip oluyor, hem de mağara araştırmacılarının işi daha da zorlaşıyor.” dedi.

“KİTAPTAN OKUYARAK MAĞARA ARAŞTIRMACISI OLUNMAZ” Mağaralarda 40 yılı geride bırakan Altay, artık yeni mağara araştırmacıları yetiştirmek üzere eğitimler verdiğini ifade etti. Altay, “Usta çırak ilişkisiyle eğitimlerimiz oluyor. Yani kitaptan okuyarak dokümanlardan okuyarak mağaracı ya da mağara sporcusu olunamaz. O yüzden de biz yakın temasla bire bir eğitimler veya tecrübelendirmeler veya deneyim kazandırma uğraşımız oluyor. Araştırmaların içinde yer alan liderlik yapabilen sorumluluk alan çok yok herhalde benden daha büyük olan yaş olarak. Ama yaş değil önemli olan diyorum; Yaşam biçimi bu.” dedi.