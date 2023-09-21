1. TAT ALMA DUYUSU ZAMANLA DEĞİŞİR

Bir insan doğdunda yaklaşık 9 bin adet tat alıcısı vardır. Yaşlandıkça tat reseptörleri bir miktar azalır ve genellikle tuzlu ile tatlı tatlardan başlayarak, giderek acı, ekşi gibi tat duyularını kısmen kaybolmaya başlar.

Bu durum tatlar arasında ayırım yapılamayacağı anlamına gelmez sadece tatlar eskiye göre daha az gelebilir.