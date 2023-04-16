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Araçların kurumlar tarafından kayıt altına alınmasına ve araç sahiplerinin hukuki, cezai birtakım sorumluluklar yüklenmesine olanak sağlayan plakalar, araçların ayrılmaz parçalarıdır. Peki, 40 hangi şehrin plakası? Kırşehir ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

40 Plaka Numarası Hangi İlin?

40 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap, Kırşehir olacaktır. İlk kez 1924 senesinde il olan Kırşehir, daha sonra Nevşehir’e bağlansa da 1957 senesinde çıkarılan bir kanunla yeniden vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Tıpkı diğer illerde olduğu gibi Kırşehir de plaka kodunu 1962 senesinde almıştır. Ekim 1962’de alınan bir kararla, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka numarası verilmiş ve Kırşehir de alfabetik sıralaması gereği 40 plaka kodunu almıştır.

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden bir tanesi olan Kırşehir’in yüzölçümü 6.544 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 244 bin 519 olarak ölçülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 verilerine göre, Kırşehir’de trafiğe kayıt edilmiş olan ve plaka il kodu 40 olan araçların sayısı 73 bin 745 olarak belirlenmiştir. Plaka kodları 40 olan ve Kırşehir vilayetinde trafiğe kayıt edilen bu araçlar arasında, özel amaca tahsis edilmiş araçlardan tarımsal faaliyetlerde kullanılan taşıtlara, otomobillerden iş makinelerine kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Kırşehir İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında yer alan rakamlar ile rakam kombinasyonları il kodlarını; plakaların orta kısmında yer alan harf ve harf kombinasyonları ise o illere bağlı olan ilçelerin kodlarını göstermektedir. Kırşehir üzerinden örnek vermek gerekirse; 40 il koduna sahip olan bir plakada, il kodundan sonra gelen harflere bakarak o aracın, Kırşehir’in hangi ilçesine kayıtlı olduğunu anlamak mümkünüdür.

Kırşehir’in merkez ilçeleri, Çiçekdağı ilçesi, Kaman ilçesi ve Mucur ilçesi plaka kodları şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

40 AC 001 - 40 AZ 999

40 DA 001 - 40 DZ 999

40 EA 001 - 40 EZ 999

40 J 8001 - 40 J 9999

40 K 0001 - 40 K 9999

40 K 8001 - 40 K 9999

40 M 0001 - 40 M 4999

40 M 8001 - 40 M 9999

40 S 0001 - 40 S 4999

40 S 8001 - 40 S 9999

40 T 0001 - 40 T 4999

40 T 8000 - 40 T 9999

Çiçekdağı İlçesi Plaka Kodları:

40 J 7000 - 40 J 7999

40 K 7000 - 40 K 7999

40 M 7000 - 40 M 7999

40 NA 001 - 40 NZ 999

40 S 7000 - 40 S 7999

40 T 7000 - 40 T 7999

Kaman İlçesi Plaka Kodları:

40 J 5000 - 40 J 5999

40 K 5000 - 40 K 5999

40 KA 001 - 40 KZ 999

40 M 5000 - 40 M 5999

40 S 5000 - 40 S 5999

40 T 5000 - 40 T 5999

Mucur İlçesi Plaka Kodları:

40 J 6000 - 40 J 6999

40 K 6000 - 40 K 6999

40 LA 001 - 40 LB 999

40 M 6000 - 40 M 6999

40 S 6001 - 40 S 7000

40 T 6000 - 40 T 6999

Haberi Hazırlayan : Türker Üner