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        Haberler Dünyadan 40 kilo veren Kelly Osbourne zayıflama hapı iddiasını reddetti - Magazin haberleri

        40 kilo veren Kelly Osbourne zayıflama hapı iddiasını reddetti

        Doğum sonrası yaklaşık 40 kilo veren Kelly Osbourne, zayıflama ilacı kullandığı iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:14
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        • 1

          Ünlü heavy metal müzisyeni Ozzy Osbourne ile TV sunucusu Sharon Osbourne'un şarkıcı kızı Kelly Osbourne, ilk çocuğunun doğumundan bu yana yaklaşık 40 kilo verdi. Osbourne, hakkında çıkan zayıflama ilacı kullandığı iddiasını reddetti.

          39 yaşındaki Kelly Osbourne, Kasım 2022'de oğlu Sidney'i kucağına almasının ardından, kilo vermek için son dönemde ünlüler arasında yaygınlaşan, hastalık dışı reçete edilen Tip 2 diyabet ilacını kullandığı yönündeki söylentileri yalanladı.

        • 2

          Kelly Osbourne; "Herkesin ilacı benim aldığımı düşündüğünü biliyorum ama kullanmadım. Bunun nereden çıktığını bilmiyorum. Annem kullandı” dedi.

        • 3

          Annesi Sharon Osbourne, 20 kilo verirken zayıflama ilacından yararlandığını açıkça söylemişti. Sharon Osbourne; kilosu 50'nin altındayken, Nisan 2023'te ilacı kullanmayı bırakmasına rağmen tekrar kilo alamadığını söylemişti. Ocak ayında Sharon, planladığından daha fazla kilo vermesine rağmen ilacı kullanmaktan pişman olmadığını açıklamıştı.

        • 4

          Sağlık sorunları nedeniyle kilo verme yolculuğuna çıktığını söyleyen Kelly Osbourne; "Gebelik diyabeti hastasıydım ve hamilelik sırasında aldığım kiloları vermek zorunda kaldım. Aksi takdirde şeker hastalığına yakalanma riskim daha yüksek olurdu ki bunu istemiyordum. Şekeri ve karbonhidratı kestim ve hızla kilo verdim" dedi.

        • 5

          AMELİYATSIZ ESTETİK YAPTIRDI

          Yüzünü şekillendirmek ve vücudunu sıkılaştırmak için estetik yaptırdığını açıklayan Kelly Osbourne; bu konuda ise şunları söyledi; "Boynumun etrafındaki ve çenemin altındaki deriyi sıkılaştırmak istedim."

          Doğumdan sonra karnında çatlakların oluştuğunu söyleyen Kelly Osbourne, cildinin elastikiyetini yitirdiğini belirterek, ameliyatsız cilt gerdirme uygulamasını yaptırdığını açıkladı.

        • 6

          Kelly Osbourne, zayıflama ilacı kullanmadığını söylese de ocak ayında verdiği röportajda; "Kilo vermenin milyonlarca yolu var. Neden bunu egzersiz yapmak kadar sıkıcı olmayan bir şeyle yapmıyorsunuz?" yorumunda bulunmuştu.

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