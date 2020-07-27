4 yıllık üniversite bölümlerini sizler için derledik. Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine gitmek istiyorsanız aşağıda yer alan bir bölümü seçebilirsiniz. Bu bölümlerin 4 yıl eğitim süresi vardır. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel 4 yıllık bölümlerine buradan bakabilirsiniz.

4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELERDİR?