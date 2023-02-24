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Haberler İş-Yaşam

4'üncü çeyrek GSYH'de artış beklentisi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,8 arttığını öngörüyor

Giriş: 24.02.2023 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
4'üncü çeyrek GSYH'de artış beklentisi
AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 28 Şubat Salı günü açıklanacak 2022 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022'nin son çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 4 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 5 ve en yüksek yüzde 5,4 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 2023 sonuna ilişkin büyüme beklentilerini ileten 9 ekonomistin tahminlerinin ortalaması da yüzde 3,3 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

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