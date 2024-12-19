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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü

        Bartın'da inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında çalışırken dengesini kaybedip düşen inşaat işçisi Nuri Kaplan (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:26 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:26
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        Çatıdan düşen işçi öldü
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        Bartın'daki olay, saat 15.00 sıralarında Aladağ Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında 2 arkadaşıyla birlikte çalışan Nuri Kaplan, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaplan, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nuri Kaplan doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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