27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Urla ilçesine bağlı Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayanlar, akşam saatlerinde arazinin yakınında bulunan bir foseptik çukurunda hareketsiz yatan erkek bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, foseptik çukurunda yapılan çalışmanın ardından kişiyi çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çukurda bulunan cesedin Mithat Paşa Caddesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan DİSK´e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak'a ait olduğu tespit edildi. Bayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Urla Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK'e bağlı 4 nolu Genel-İş Şube Başkanlığına seçilen Bayrak'ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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