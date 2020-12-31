"Koronavirüs hastalığından dolayı aşırı bir yoğunluğumuz var, satış talebimiz var. Çok faydalı diyorlar, öksürüğü kestiği için daha çok istiyorlar. Talep çok olduğu için yetişemiyoruz. Satış biraz yoğunlaştı ama aslında çok satış taraftarı değildik ama isteyen olunca mecburen bizde ekmek parası diye kilosunu 40 liradan veriyoruz" diye konuştu.