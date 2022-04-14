4 çocuk çadırda sobadan zehirlendi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi´nde çadırda kalan Suriyeli mevsimlik tarım işçilerin çocukları Fehed El S. (13), Mustafa A. (10), Ahmet A. (7) Salih A. (6) gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Rahatsızlanan çocuklar, çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.