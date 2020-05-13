Türk futbolunun 4 büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş: "6 yıl önce bugün #Soma'da yaşamını yitiren 301 madencimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Gün kömür karası"

Fenerbahçe: "13 Mayıs 2014, Soma"

Galatasaray: "6 yıl önce bugün Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Gün Kömür Karası"

Trabzonspor: "Hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."