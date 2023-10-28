Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Konya'da 4 aydır aranan Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç boğarak öldürüp uçurumdan atmış!

        4 aydır aranan Bedriye Kılıç'ı eşi Tayfur Kılıç boğarak öldürüp uçurumdan atmış

        Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 aydır aranan Bedriye Kılıç'ı, eşi Tayfur Kılıç'ın öldürdüğü ortaya çıktı. İfadesinde cinayeti itiraf eden koca, kıskançlık nedeniyle boğup, cansız bedeni uçumdan attığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 aydır aranıyordu! Eşi öldürmüş...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp, cesedini uçurumdan attığını itiraf etti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

        Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, dün program dönüşü memleketi Akşehir'e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

        REKLAM

        İTİRAF ETTİ

        Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dediği öğrenildi.

        Konya Numune Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının, "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" diye cevap verdi.

        Polis ekipleri, Tayfur Kılıç'ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #konya haber
        #son dakika haberi
        #kadın cinayeti
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Habertürk Anasayfa