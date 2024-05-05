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        38 yıl pembe kimlikle yaşadı

        Giresun'da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı 38 yıl pembe kimlikle yaşamak zorunda kalan Kumral Bodur, çektiği sıkıntıları anlattı. Evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi nikah yapabilen ne de çocuklarını nüfusuna kaydettirebilen Bodur, cezaevine girdiğinde ise "sen kadın görünüyorsun" denilerek geri yollandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:40
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        38 yıl pembe kimlikle yaşadı
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        Yazar Aziz Nesin’in filmlere de konu olan "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" romanının ardından, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedilen Kumral Bodur’un 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştığı hayat hikayesi filme konu oluyor.

        Film yapımcılarının kendisini aradığını anlatan Kumral Bodur, "Trajikomik bir film hikayesi için hayatım bir film senaryosuna ilham kaynağı olmuş. Bununla ilgili filmin yönetmenliğini yapacak olan Abbas Karatekin ve Yapımcısı Ulaş Karadeniz beni aradılar ve projelerinden bahsettiler. Ben de olumlu yaklaştım. Önümüzdeki günlerde Giresun’a gelip senaryo yazımı için detaylı görüşmeler yapacağız" dedi.

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        15 HAKİM, 19 SAVCI DEĞİŞTİ KİMLİĞİ DEĞİŞMEDİ

        Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı nüfusa kadın olarak yazılmış ve pembe kimlik verilmişti. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi ise tam 38 yıl sürmüş bu süre içerisinde evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi evlilik yapabilmiş ne de çocuklarını nüfusuna yazdırabilmişti.

        CEZAEVİNE GİRDİĞİNDE DURUM ANLAŞILDI

        Çocuklarını kardeşlerinin nüfusuna yazdıran Kumral Bodur, sigortalı bir işe girip çalışamamış ve askerlik görevini de yapamamıştı. 15 hakim, 19 savcının değiştiği hukuk mücadelesi ise tam 38 yıl sürmüştü. Kumral, mahkeme sürecinde yaşadığı psikoloji sorunlar nedeniyle aldığı hapis cezasını da, kadın kimliğiyle, erkek cezaevine girdiğinde ise yanlışlığın fark edilmesi sonucu cezaevinden dışarı çıkartılmıştı.

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        #giresun
        #pembe kimlik
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