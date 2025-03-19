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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor 376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet - Futbol Haberleri

        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet

        Avrupa futbolunun en önemli vitrini kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 6 sezonda Türk takımlarının "esamesi" okunmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:10
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        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
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        Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca avro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi’nde adeta “yok”ları oynadı.

        Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden "dört büyükler" 26 teknik adamla çalıştı.

        Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar avro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 galibiyet alabildi.

        376 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

        "Dört büyükler" 2019-20 sezonundan bu yana toplam 376 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

        Trabzonspor, 105 futbolcuyla en fazla transfer gerçekleştiren ekip oldu.

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        Fenerbahçe 100 oyuncuyu renklerine bağlarken Galatasaray 92, Beşiktaş 79 oyuncuyu kadrosuna kattı.

        DÖRT BÜYÜKLERDE TRANSFER
        SEZON BJK FB GS TS TOPLAM
        2019-20 10 14 17 24 65
        2020-21 13 22 12 15 62
        2021-22 12 10 15 18 55
        2022-23 18 18 17 14 67
        2023-24 15 19 17 17 68
        2024-25 11 17 14 17 59
        TOPLAM 79 100 92 105 376

        26 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

        Başarı için her sezon onlarca oyuncu transfer eden kulüplere teknik direktör de dayanmadı.

        "Dört büyükler" 2019-2025 yılları arasında 23’ü farklı toplam 26 antrenörle çalıştı.

        Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor’da 1’er kez görev alırken Fenerbahçe İsmail Kartal’a, Trabzonspor da Abdullah Avcı’ya 2’şer kez emanet edildi.

        Son 6 sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor’da 8’er, Fenerbahçe’de 7 ve Galatasaray’da 3 teknik direktör görev yaptı.

        DÖRT BÜYÜKLERDE TEKNİK DİREKTÖRLER (2019-2025)
        BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY TRABZONSPOR
        8 7 3 8
        O.Solskjaer J.Mourinho O.Buruk F.Tekke
        G.Bronckhorst İ.Kartal D.Torrent Ş.Güneş
        F.Santos J.Jesus F.Terim A.Avcı
        Ş.Güneş İ.Kartal N.Bjelica
        V.Ismael V.Pereira A.Avcı
        Ö.Karaveli E.Bulut E.Newton
        S.Yalçın E.Yanal H.Cimşir
        A.Avcı Ü.Karaman

        BONSERVİS VE FUTBOLCU/ANTRENÖR HAK EDİŞLERİ MALİYETİ: 2,12 MİLYAR EURO

        Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre "dört büyükler" 2019-20 sezonundan 2024-25 sezonunun yarısına dek sadece bonservis ücretleri ve futbolcu-antrenör hak edişlerine toplamda 2,12 milyar avro ödedi.

        Söz konusu kalemlerde Galatasaray 640,3 milyon avro, Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon avroluk harcama yaptı.

        DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON / Milyon €
        Kulüpler Bonservis Maliyeti Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri Toplam
        Galatasaray 207,6 432,7 640,3
        Fenerbahçe 229,4 392,1 621,5
        Beşiktaş 112,6 361,3 473,9
        Trabzonspor 124,5 264,5 389
        Toplam 674,1 1.451 2.125
        * Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler, tutarlara dahil değildir.

        Bu arada kulüplerin bu sezon (2024-25) kış transfer dönemindeki harcamaları ve sezonun ikinci 6 ayındaki futbolcu/antrenör ücretleri yıl sonu bilançolarıyla netleşecek.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 GALİBİYET

        "Dört büyükler" bilhassa Avrupa ile rekabet edebilmek adına onlarca transfer gerçekleştirip milyonlarca avro harcasa da deyim yerindeyse evdeki hesaplar çarşıya uymadı.

        Avrupa’nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi.

        Sarı-kırmızılı ekip ile siyah beyazlı takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan galibiyet çıkartabildi.

        DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON (2019-2025)
        KULÜP TRANSFER TEKNİK DİREKTÖR BONSERVİS (Milyon €) FUTBOLCU ANTRENÖR HAK EDİŞLERİ (Milyon €) BONSERVİS VE HAK EDİŞLER TOPLAMI (Milyon €) UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
        BEŞİKTAŞ 79 8 112,6 361,3 473,9 1 kez katıldı, galibiyet alamadı
        FENERBAHÇE 100 7 229,4 392,1 621,5 Katılamadı
        GALATASARAY 92 3 207,6 432,7 640,3 2 kez katıldı, 1 galibiyet aldı
        TRABZONSPOR 105 8 124,5 264,5 389 Katılamadı
        TOPLAM 376 26 674,1 1.451 2.125 1 GALİBİYET
        * Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler tutarlara dahil değildir.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 KEZ ELEMELERE TAKILDILAR

        "Dört büyükler" Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi.

        Galatasaray 2021-22 ve 2024-25’te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25’te, Trabzonspor 2022-23’te ve Beşiktaş 2020-21’te rakiplerine boyun eğerek Devler Ligi’nde boy gösterme şansını kaybetti.

        "Dört büyüklere" geçit vermeyen takımlar D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK oldu.

        EN İYİ DERECE KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNALİ

        Fahiş transfer sayıları ve harcamaya karşılık Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray da 1’er sezon Avrupa kupalarına katılamadı.

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        Şampiyonlar Ligi’ne güç yetiremeyen "dört büyükler" iki numaralı kupa Avrupa Ligi’nde de son 16 turundan öteye geçemedi.

        Takımların en büyük başarısı, 4 sezon önce başlayan ve görece daha zayıf rakiplerin yer aldığı Konferans Ligi’nde geldi.

        UEFA’nın üç numaralı turnuvasında Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda çeyrek final oynadı ve bu turda Yunan ekibi Olympiakos’a elendi.

        DÖRT BÜYÜKLERİN AVRUPA KARNESİ (2019-2025)
        Sezon Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
        2019-20 AL - Son 48 Katılamadı ŞL - Son 32 AL - Son 48
        2020-21 AL - Ön Eleme Katılamadı AL - Ön Eleme Katılamadı
        2021-22 ŞL - Son 32 KL Son 24 AL -Son 16 KL - Ön Eleme
        2022-23 Katılamadı AL - Son 16 Katılamadı KL -Son 24
        2023-24 KL- Son 32 KL - Son 8 AL -Son 24 Katılamadı
        2024-25 AL- Son 36 AL - Son 16 AL -Son 24 KL- Ön Eleme
        ŞL: ŞAMPİYONLAR LİGİ - AL: AVRUPA LİGİ - KL: KONFERANS LİGİ
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