37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4 Nisan'da başlıyor

AA

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklayamaya göre, 3 yıllık aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerli ve yabancı kurumların katkılarıyla düzenlenen, Ankara Müzik Festivali MEB Şura Salonu, CSO Ada Ankara'nın konser salonları Ana Sahne, Mavi Salon ve Tarihi Salon ile Bilkent Konser Salonu ve Çankaya Sahne'de gerçekleşecek.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde, başta Türkiye'nin yetiştirdiği sanatçılar olmak üzere Azerbaycan, İtalya, İspanya, İngiltere, Endonezya, Tayvan, Çekya, ABD, Makedonya, Hırvatistan, Çin'den klasik müzik ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 13 ülkeden 355'ye yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.

Depremzedeler yararına sanatseverlerle buluşacak festivalde, senfonik konser, modern bale, flamenko, oda müziği, koro, caz ve resital kategorilerinde 17 konser ve gösteri ile 4 gitar ustalık sınıfı ve bir bale atölye çalışması düzenlenecek.

37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Afiş Yarışması'nda, festival afişi, oy birliğiyle birinciliğe layık görülen Kayahan Kaya imzasını taşıyor.

Açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralarca gerçekleştirilmesi, başkent Ankara ve Türkiye'nin müzikal kapasitesinin yansıtılması, ilk seslendirmeler, genç solistlerimizin desteklenmesi gibi ilkeler 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde de sürdürülüyor.

Festival, 4 Nisan Salı akşamı Fuad İbrahimov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nın keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Murat Adıgüzelzade solistliğinde, Türk ve Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konserle açılacak.

Kapanış için 27 Nisan akşamı keman sanatçısı Hande Küden solistliğinde EU Chamber Orhestra, 28 Nisan Cuma akşamı ise Endonezya'dan Batavia Madrigal Singers konser verecek.

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