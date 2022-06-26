3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

MEMUR SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışmayı, dört meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli gördüklerini belirterek, “Tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, Memur-Sen'in teklifinin de dikkate alındığını gösteriyor" diye konuştu.

Tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmesinin herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabilmesini sağladığını kaydeden Yalçın, "Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin kapsama dahil edilmesini ilk günden itibaren dile getirdiğimiz gibi sunduğumuz tekliflerde de bunu son derece önemsedik ve bunun da karşılık bulduğunu görüyoruz" dedi.

Yalçın, ek göstergeleri 3600'ün altında kalan kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentilerini koruduklarını söyledi.