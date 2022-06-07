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Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge nedir, şartları neler ve ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor ve maaşları nasıl etkileyecek?

Erdoğan 3600 ek gösterge müjdesini verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak?

Kabine toplantısı sonrasında 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisini heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde son adıma gelindi. İşte, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili detaylar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

07.06.2022 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • 3600 ek gösterge son durum milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisi tarafından takip ediliyor. Kabine Toplantısı kararlarında başlıca gündem maddelerinden biri olan 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan "Memurlarımızın Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik." dedi. İşte, ayrıntılar...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 3600 EK GÖSTERGEDE 600 PUAN ARTIŞ!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Tüm memurların ek göstergesinde 600 puanlık artış yapılacak. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların emekli aylığı 1391 TL artacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uzun süredir üzerinde çalışılmakta olan ek gösterge ile ilgili verilen kararı kamuoyuna duyurdu. Erdoğan, 3600 ek gösterge için başlangıçta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine söz verdiklerini, ancak sadece bu kesimler için yapılacak bir ek gösterge artışının, memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını gördüklerini anlattı. Erdoğan, tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdıklarını, yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil emekli ve çalışmakta olan 5.3 milyon kamu görevlisinin tamamının yeni düzenlemeden yararlanacağını söyledi.

  • 3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

    MEMUR SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışmayı, dört meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli gördüklerini belirterek, “Tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, Memur-Sen'in teklifinin de dikkate alındığını gösteriyor" diye konuştu.

    Tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmesinin herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabilmesini sağladığını kaydeden Yalçın, "Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin kapsama dahil edilmesini ilk günden itibaren dile getirdiğimiz gibi sunduğumuz tekliflerde de bunu son derece önemsedik ve bunun da karşılık bulduğunu görüyoruz" dedi.

    Yalçın, ek göstergeleri 3600'ün altında kalan kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentilerini koruduklarını söyledi.

  • YENİ EK GÖSTERGE KİME NASIL YANSIYACAK?

    Ek gösterge artışından tüm çalışanlar yararlanacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Otuz yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamalara göre, tazminat yansıtma oranlarında değişiklik olmadığı takdirde bunların çalışırken aldıkları maaşlar 97.47 TL, emekli aylıkları 113.01 TL, ikramiyeleri 4.238 TL artacak.

    Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 57 TL, emekli aylıkları 1.391 TL, emekli ikramiyeleri 50.145 TL artacak. Lisans mezunu hemşireler ve din görevlileri, şube müdürleri, ilçe müdürleri bu gruba giriyor.

     

  • TÜM ÇALIŞANLAR YARARLANACAK

    Ek göstergesi 3000’den 3600’e yükseltilenlerin çalışırken aldıkları maaşlar 97 TL azalacak. Maaşlarındaki azalma, emekli keseneğindeki artıştan kaynaklanıyor. Çalışırken aldıkları maaştaki azalmaya karşılık emekli aylıkları 1.234 TL, emekli ikramiyeleri 44.499 TL artacak. Öğretmenler, sağlık bilimlerinden mezun hemşireler, dini yükseköğrenim mezunu din görevlileri bu gruba giriyor. Polislerin emekli aylıkları 1.269 TL, emekli ikramiyeleri ise 44.499 TL artacak.

    Mühendisler halen 3600 ek göstergeye tabi bulunuyor. Ek göstergelerinin 4200’e çıkmasıyla çalışırken aldıkları maaşta 107 TL, emekli aylıklarında 303 TL, emekli ikramiyelerinde ise 10.947 TL artış olacak.

    Genel müdür yardımcısı, daire başkanı gibi 3600 ek göstergeye tabi idarecilerin ek göstergesi 4400’e yükseltilecek. Bunların emekli aylıkları 348 TL, emekli ikramiyeleri 14.302 TL artacak.

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