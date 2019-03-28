3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusu öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memurun öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı 3600 ek gösterge açıklamasıyla konuya açıklık getirdi. İşte hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hem de 3600 ek gösterge ile ilgili tüm detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk TV'de yaptığı açıklamalarda "Bizim sadece doktorlar değil askerlerimizi, jandarmamızı, polisimizi, öğretmenlerimizi, din görevlilerimizi kapsayan bu 3600 Ek Gösterge ile bir beklenti var. Bu beklentiyi de inşallah parlamentonun açılışından sonra gündemimizde. Arkadaşlarımız çalışmaları yaptılar. İnşallah hayata geçireceğiz ve bu sıkıntıyı aşmış olacağız. Bunun vaadini yaptık, hayata geçirmesini de inşallah bu yıl içinde gerçekleştireceğiz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyordu.

EK GÖSTERGE 3600 TABLOSU

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde yarattığı değişiklik.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle;

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'A ÇIKARSA

ARTIŞ AYLIK NET MAAŞ 23 TL EMEKLİ MAAŞI 641 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'A ÇIKARSA