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3600 ek gösterge kimlere verilecek? 1. derece memurlar kimleri kapsıyor? Memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne?

1. derece memurlar kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Bakan Bilgin açıkladı!

3600 ek göstergede son durum ve 1. derece memur kapsamı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından gündeme geldi. Kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge kanun teklifinin hazır olduğunu bildiren Bakan Bilgin,"3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. açıklamalarında bulunmuştu. İşte 2023 memurlara 3600 ek gösterge şartları, kapsamı ve son dakika gelişmeleri...

Giriş: 13.05.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 3600 ek gösterge düzenlemesi son dakika gelişmeleri kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eksik kalan tüm kesimlerin isi hakkını alacağını açıkladı. İşte 1. derece memur kapsamı ve kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge son durum...

  • "3600 EK GÖSTERGE HAZIRLIĞIMIZ TAMAM"

    Katıldığı canlı yayın programında 3600 ek gösterge kapsamına ilişkin son dakika açıklamalarında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergede hazırlığımız tamam. Meclis açılır açılmaz birinci dereceye gelen tüm kamu görevlileri bundan yararlanacak. Eksik kalan tüm kesimler de hakkını alacak." ifadelerini kullandı.

  • BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI!

    Geçtiğimiz haftalarda tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, hükümet olarak çalışma hayatının bekleyen sorunlarını çözdüklerini söyledi. Bunlardan bir tanesinin kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

  • "BİRİNCİ DERECEYE GELEN BÜTÜN ÇALIŞANLAR YARARLANACAK"

    Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." ifadelerini kullandı.

  • 5 MİLYON 300 BİN KİŞİ FAYDALANACAK!

    "3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük."

  • BİRİNCİ DERECEYE GELEN BÜTÜN ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK

    Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak."

    1. derece memur nedir ve kimleri kapsar?

    Her yıl 1 tane kademe ilerlemesi yapılır. 3 yılın sonunda ise 1 derece ilerlenir. Derece dik, kademe ise yandır.

    Master ve doktora yapanlar 1. derece ve 1. kademe uygulamasından yararlanacaklar.

  • KAMU ÇALIŞANLARININ KADRO SORUNU ÇÖZÜLDÜ

    Vedat Bilgin, sözleşmeli kamu çalışanlarının kadro sorununu çözdüklerini ve memurlara refah payı verdiklerini anımsatarak, asgari ücrette ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirinde vergiyi kaldırarak tarihi bir adım attıklarını söyledi.

  • DİĞER SORUNLAR 15 MAYIS'TAN SONRA ELE ALINACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimleri kazanacaklarını ifade ederek, çalışma hayatının çözüm bekleyen diğer sorunlarını, 15 Mayıs'tan sonra masaya yatıracaklarını kaydetti.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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