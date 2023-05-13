BİRİNCİ DERECEYE GELEN BÜTÜN ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK

Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak."

1. derece memur nedir ve kimleri kapsar?

Her yıl 1 tane kademe ilerlemesi yapılır. 3 yılın sonunda ise 1 derece ilerlenir. Derece dik, kademe ise yandır.

Master ve doktora yapanlar 1. derece ve 1. kademe uygulamasından yararlanacaklar.