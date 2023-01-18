EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKINDAN HERKES YARARLANACAK MI?

Bazı medya organlarında, 2022 yılında emekli olanlara emekli ikramiyesi farkı ödeneceğine dair haberler yer alıyor. Emekli ikramiyesi farkı ödemesi herkes için geçerli değil. Kimlere ikramiye farkı ödeneceğini anlatmadan önce genel bilgi aktaralım.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, emekli ikramiyesi, emekli aylığı bağlanan tarihteki maaş katsayısı ve ek gösterge üzerinden ödeniyor. 15 Aralık 2022 – 14 Ocak 2023 tarihleri arasında emekliye ayrılanların aylığı 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak bağlanıyor. İlk defa 15 Ocak 2023 tarihinde emekli aylığı bağlananların aylıkları ve emekli ikramiyeleri yeni ek gösterge üzerinden hesaplanacak.

Kendi isteği ile 15 Aralık 2022 tarihinden önce emekliye ayrılanlar emekli ikramiyesi farkı alamayacaklar. Peki kimler emekli ikramiyesi farkı alacak?

Kanuna göre, emekli ikramiyesi farkı kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmiş olanlar ile vazife malulü aylığı bağlananlara veya ölüm sebebiyle aylık bağlanan hak sahiplerine veriliyor.