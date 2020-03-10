Allianz Türkiye, müşterilerinin evlerini ve eşyalarını yangından hırsızlığa kadar pek çok riske karşı koruduğu Yuvam Sigortası’nda, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış“ekonomik, standart ve kapsamlı” olmak üzere üç yeni paket sunuyor. Ev sahipleri ve kiracılar için daha yalın ve anlaşılır içerikle hazırlanan ürünün yeni versiyonunda, paket içeriklerine göre; eve, aileye ya da farklı ihtiyaçlara yönelik esnek limitler ve daha geniş teminatlar alınabiliyor. Ürün, zenginleştirilmiş asistans hizmetleri ile de destekleniyor.

KELİMELER YÜZDE 35 AZALDI

Daha yalın, daha hızlı ve daha verimli bir Allianz Türkiye vizyonuyla çalıştıklarını belirten Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, “Yalınlık projelerimizle bireysel ürünlerin basit, sade, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması için çalışıyoruz. Bu vizyonun ilk örneği yenilenen Yuvam Sigortası’nın poliçe içeriklerini kelime ve sayfa sayısı olarak yüzde 35 azalttık. Poliçe üretim sürecindeki risk sorularını 15’ten 6’ya düşürdük, ekran sayısını ise 8’den 2’ye indirdik. Sağlanan verimlilikle, teklif süresini ise 3 dakika yerine 35 saniye olarak güncelledik. Geliştirdiğimiz sistemle artık poliçelerin yüzde 70’ini kimlik numarası ya da DASK poliçe numarası gibi sadece iki veriyle oluşturabilmemiz mümkün olacak.Eskisine göre çok daha anlaşılır, zenginleştirilmiş içeriği ve süreçleri olan ürünümüz için minimum bilgiyle en hızlı şekilde teklif oluşturabileceğiz” dedi.