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İstanbul'da, ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Pınar Damar (32) her yerde aranırken bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu.

KUZENİNİN KOCASI GÖZALTINA ALINDI DHA'nın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası olan Metin Aydın (35), Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alındı.

CİNAYETİ DETAYLARIYLA ANLATTI Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Metin Aydın, önce cinayeti inkar etmesine rağmen daha sonra bütün detayları ile anlattı. Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydın bulunduğu cezaevinden getirilirken, Pınar Damar´ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI Cumhuriyet Savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Pınar Damar´ın sanığın, imam nikahlı eşinin kuzeni olduğu kaydedildi. Pınar Damar´ın boyun basısına bağlı olarak hayatını kaybettiği sanığın ise, alnının sol kısmında ve kaşının üstünde yara izinin bulunduğu belirtildi.

KATİLİN DNA'SI PINAR'IN TIRNAKLARINDA Adli Tıp Kurumu raporuna göre Damar´ın genital muayenesinde cinsel saldırı tespit edildi. Damar´ın tırnaklarından elde edilen DNA örnekleriyle sanığın DNA örneklerinin uyumlu olduğu da kaydedilirken, eteğindeki lekenin de sanığın genotip özelliklerine uyumlu olduğu ve Pınar Damar´ın öldürülmeden önce cinsel saldırıya maruz kaldığına yer verildi.

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRMÜŞ Metin Aydın´ın Pınar Damar´a cinsel saldırıda bulunduğu esnada boğazını sıkarak kasten öldürdüğü de mütalaada anlatıldı.

2 KEZ 'AĞIR MÜEBBET' VE 10.5 YIL HAPİS İSTENDİ Metin Aydın hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ölümle sonuçlanan cinsel saldırı' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise, 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.