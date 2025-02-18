32. İstanbul Caz Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Yalçın Ateş ve İzzet Öz’e sunulacak

1-18 Temmuz tarihleri arasında güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle tekrar bir araya getirecek 32. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahipleri belirlendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 28 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, bu yıl Türkiye’de caz müziğinin ustalarından Yalçın Ateş ve müzik yayıncılığı alanında öncü çalışmalarıyla cazın geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunan İzzet Öz’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü sunacak.

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Sanatçılara ödülleri 1 Temmuz Salı akşamı düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek.

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CAZ MÜZİĞİNDE BİR USTA: YALÇIN ATEŞ

1938 yılında İstanbul’da doğan Yalçın Ateş, müzik eğitimine Beylerbeyi Astsubay Okulu’nda mızıka bölümünde başladı ve burada Ekrem Güney ile alto saksofon dersleri aldı. 1957 yılında okulunu tamamladıktan sonra Bahriye Astsubayı olarak görevine başladı ve aynı zamanda İstanbul’da çeşitli organizasyonlarda müzisyen olarak çalıştı.

1960 yılında astsubaylık görevinden ayrılarak İbrahim Solmaz Orkestrası’na katıldı ve sekiz yıl boyunca Almanya’nın çeşitli şehirlerinde ve Avrupa’da müzikal çalışmalarını sürdürdü. 1968’de Türkiye’ye döndükten sonra Yalçın Ateş 6 Orkestrası’nı kurarak dönemin önde gelen sanatçılarına eşlik etti. Türkiye’nin ilk enstrümantal plaklarını çıkaran sanatçı, bu sürede 44 adet 45’lik ve 3 adet Long Play plak yayınladı.

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1978 yılında İstanbul Gelişim Orkestrası’na, 1982 yılında ise TRT Caz Orkestrası’na katılan Ateş, uzun yıllar bu orkestralarda yer aldı. 2003 yılında TRT Caz Orkestrası’ndan emekli olduktan sonra Bodrum Mazı Köy’e yerleşti ve burada genç müzisyenlere eğitim vererek bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, enstrümandaki ustalığını gençlerle paylaşmaya başladı ve çok sayıda öğrenciye bu sevgiyi aşılamaya devam etti. Türkiye’de caz müziğinin gelişimine yaptığı katkılarla önemli bir isim olan Yalçın Ateş, halen Bodrum’da müzik çalışmalarını sürdürmektedir.

CAZIN RİTMİNİ YAŞATAN İSİM: İZZET ÖZ 18 Kasım 1947’de Ankara’da doğan İzzet Öz, eğitimini Ankara’da Deneme Lisesi ve İktisadi İlimler Yüksek Okulu’nda tamamladıktan sonra, medya ve sanat dünyasında uzun soluklu bir kariyere adım attı. 1967 yılında TRT Ankara Radyosu’nda başladığı yayıncılık hayatı, TRT Ankara ve İstanbul Televizyonları’ndaki çalışmalarıyla devam etti. 1983-1993 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde sanat danışmanı olarak görev yaptı. Ardından çeşitli medya kuruluşlarında genel koordinatör, kültür sorumlusu ve genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Aynı zamanda çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak genç kuşaklara deneyimlerini aktardı. Radyo ve televizyon dünyasında iz bırakan birçok programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Öz, “Dünyanın Dört Bucağından”, “Metronom” ve “İzzet Öz Sizlerle”, “Diskovizyon”, “Sihirli Lamba”, “Süpervizyon”, “Pop Türk”, “Frekans” gibi televizyon ve radyo programlarıyla tanındı. Bu programlarla Türkiye’de farklı müzik türlerine, özellikle de caz müziğe önemli bir alan açtı. Müziği sanatın çeşitli disiplinleriyle bir araya getirerek ülkemiz için yeni bir formatla izleyiciye sunduğu “Teleskop” programı ilk kez 1982’de yayımlandı. Caz müzik ve kültürüne önemli bir yer ayıran programla izleyicileri Ray Charles, Alphonse Mouzon, Jean Luc Ponty, Tina Turner, Jacques Loussier, Weather Report, Alan Parsons Project, Okay Temiz, Oregon, Marianne Faithfull, Egberto Gismonti'nin gibi birçok önemli isimle tanıştırdı. Orhan Boran, Halit Kıvanç, Müzeyyen Senar, Aşık Veysel, Şehrazat, Sezen Aksu, Onno Tunç, Ali Kocatepe, MFÖ, Fikret Kızılok, Cem Karaca ve Barış Manço için gerçekleştirilen pek çok özel programın sunuculuğunu yaptı. Hürriyet gazetesine hazırladığı yüzlerce reklam filmi, büyük müzikal ve tiyatrolar için video yönetmenliği ve sahne prodüksiyonlarıyla da dikkat çekti ve kanalların kuruluş aşamalarında tanıtımlarını üstlendi. 1975’te Nilüfer’in "Heyecanlı" ve Şenay Yüzbaşıoğlu’nun "Sev Yeter" parçalarına çektiği kliplerle Türkiye’nin ilk video klip yönetmenleri arasında yer aldı. 35’inci sanat yılında “The İzzet Öz Project” albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan Öz, Aşık Veysel’in doğumunun 110’uncu yılı için piyasaya çıkardığı albümü 10 yıl sonra, “Yeniden Aşık Veysel” adıyla müzik dünyasına sundu. Kasım 2015’te “02.02.1973-Ankara, Cem Karaca-Moğollar” albümünü müzikseverlerle buluşturan İzzet Öz, 2016’dan bu yana Zet Zet Radyo’da yayınlarına devam ediyor.