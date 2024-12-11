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        Haberler Bilgi 32. Dönem POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı 2024: POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

        32. Dönem POMEM başvuru sonucu sorgulama: POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

        21 Kasım tarihinde başlayan 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 9 Aralık tarihinde sona erdi. Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 12 bin öğrenci alımına ilişkin başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. POMEM başvuru sonuçlarına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 32. Dönem POMEM başvuru sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 20:40 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:40
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        • 1

          32. Dönem POMEM başvuru sonucu sorgulama... Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9 bin 600 lisans, 2 bin 400 ön lisans mezunu olmak üzere toplam 12 bin polis alınacak. POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları işlemleri 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

        • 2

          POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

          Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

        • 3

          POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

          POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

          32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.900.00 TL (bin dokuz yüz) olan sınav başvuru ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

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