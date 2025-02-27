315 Milyon dolarlık teknoloji yatırımı

Önde gelen bankalardan Akbank, İstanbul Gebze'deki veri merkezinde bir basın buluşması gerçekleştirdi. Buluşmada inovasyon ve dijitalleşme yatırımlarıyla bugün büyük ölçekli bir teknoloji şirketi hacminde faaliyet gösterdiğini belirten banka, Son dönemde yapay zekâ, servis bankacılığı ve bulut tabanlı dönüşüm çalışmalarına yoğunluk verdiğini de duyurdu.

TOPLAM YATIRIM 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK

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Akbank, 2025 yılında 315 milyon dolar teknoloji yatırımı gerçekleştireceğini ve böylece bankanın son 5 yılda bu alana yaptığı toplam yatırım 1 milyar doları aşacağını açıkladı.

Akbank’ın bu çalışmalarıyla yalnızca finans ekosistemi için değil, teknoloji ve inovasyon dünyası için de öncü bir rol üstlendiğini belirten Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “Bugün Akbank Teknoloji olarak küresel ve yerel trendler ışığında, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi finansal çözümler geliştiriyor, çalışmalarımızı çevik, inovatif ve üretken olma misyonuyla sürdürüyoruz. 2.500 teknoloji profesyonelimiz, 240’tan fazla çevik takımımız ve güçlü mühendislik kaslarımızla, bankacılığın geleceğini şekillendiriyoruz.

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Alanında öncü, yapay zekâ destekli çözümlerimizle müşterilerimize daha akıllı, hızlı ve güvenilir hizmet sunarken, bulut tabanlı mimarimiz ve güçlü veri merkezi altyapımızla güvenilir ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı inşa ediyoruz. Benimsediğimiz mühendislik ve çalışma pratikleri, modern mimari yaklaşımlar ve dayanıklılık mühendisliği gibi küresel iyi uygulama örneklerinin bir sonucu olarak son 2 yılda müşterilerimize sunduğumuz çözümleri %60 oranında artırırken, proje tamamlama hızımızı ise %25 iyileştirdik” dedi.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 50'DEN FAZLA ARTIŞ

Akbank, dijital bankacılık ve teknoloji altyapısına yaptığı yatırımları her geçen yıl artırarak sürdürüyor. 2025 yılında yatırımlarını bir önceki yıla göre %50’den fazla artışla 315 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi planlayan Akbank’ın gündemindeki temel odak alanları çalışanlarının gelişimi, teknoloji üretim merkezi, bulut tabanlı dönüşüm ve yenilikçi ürün ve servisler olacak. Akbank Teknoloji’nin bulut tabanlı dönüşüm stratejisi kapsamında, mimari ve altyapıda yürüttüğü dönüşüm çalışmalarından sonra ana bilgisayar altyapısını da bulut tabanlı mimariye taşınması hedefleniyor.

Bu yatırımın sektör açısından önemine dikkat çeken Gökhan Gökçay, “Geleceğin bankacılığı yapay zekâ, servis bankacılığı gibi yenilikçi teknolojilerle şekillenirken, bu çözümler ise bulut tabanlı platformlar üzerine inşa edilebilecek. Biz de Akbank Teknoloji olarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız stratejik yatırımlarımızla daha hızlı ve ölçeklenebilir bir kabiliyet sağlarken, daha dayanıklı bir altyapıya da ulaşıyoruz. Bu dönüşüm aynı zamanda sektörümüzde ilk uygulamalardan biri” dedi. REKLAM Dijitalleşme ile 12,5 milyon dijital müşteri Akbank, yeni nesil hizmetleriyle dijital bankacılık alanında sağladığı büyümeyi sürdürdüğünü açıkladı. Banka, 2021’den bu yana dijital müşteri sayısını %89’lik bir artışla 12,5 milyona yükselttiğini duyurdu. Bu gelişimde önemli bir rol oynayan Akbank Mobil ise ayda 700 milyon etkileşimle müşterilerin dijital bankacılık deneyiminde yanlarında yer almaya devam ettiğini de ekledi. BANKACILIKTA OTONOM DÖNEM ‘AGENTIC AI’ Akbank, yapay zekâ ve üretken yapay zekâ teknolojileriyle bankacılık süreçlerini yeniden tanımlarken, 2025 itibarıyla devreye alacağı ‘Agentic AI’ çözümleriyle bu dönüşümü bir adım ileri taşımayı hedefliyor. Böylece müşteri hizmetleri ve operasyonel süreçlerde daha özerk ve proaktif yapay zekâ çözümleri devreye alınacak. Kullanıcı taleplerine gerçek zamanlı olarak yanıt veren, ihtiyaçları önceden tahmin ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunan ve müşteri deneyimini daha akışkan hale getiren otonom bir sistem inşa edilecek. Akbank’ın geliştirdiği ‘Agentic AI’ çözümlerinin 2025 itibarıyla müşteri iletişim süreçleri başta olmak üzere banka hizmetlerinde kullanılacağını belirten Gökhan Gökçay, “Yapay zekâ çözümlerinin yalnızca hız ve verimlilik kazandırmakla kalmayıp, bankacılık hizmetlerini kişiye özel ve kesintisiz iletişim sunan bir yapıya taşıma potansiyeli var. Agentic AI yatırımlarımızla bu potansiyeli açığa çıkaracağız ve dünyanın sayılı, Türkiye’nin öncü uygulamalarına imza atacağız” dedi. VERİ MERKEZİ YATIRIMLARI SÜRÜYOR Akbank, güçlü teknoloji altyapısıyla kesintisiz hizmet sunabilmek adına veri merkezlerine önemli yatırımlar yapıyor. 250 milyon dolarlık yatırımla, 2019 yılında hizmete başlayan Akbank Veri Merkezi, dünyanın en ileri teknolojiye sahip finansal veri merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Yüksek güvenlikli ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde bankanın dijital işlem hacmini barındırırken, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarıyor. Bankanın ikincil veri merkezi ise olağanüstü durumlarda hizmet vermeye hazır bulunuyor. Tüm bankacılık sistemleri için %100 veri ve sistem yedeği sağlayan bu merkez, Akbank Veri Merkezi ile tam uyumlu çalışarak kesintisiz hizmet güvencesi sunuyor.

Akbank, artan işlem hacmine uyum sağlamak ve operasyonel sürekliliği daha da güçlendirmek amacıyla olağanüstü durum merkezini taşıyacağı yeni bir veri merkezi yatırımına da başladı. Ankara’da inşa edilen yeni veri merkezi, Akbank Veri Merkezi ile eşzamanlı çalışarak hız, esneklik ve verimlilik sağlayacak. Merkezin 2025 yılının ikinci çeyreğinde altyapısının tamamlanması ve yıl sonuna dek tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu yatırıma ilişkin Gökhan Gökçay, “Veri merkezimiz, yeni nesil bankacılık hizmeti sunma çalışmalarımızı güçlendirirken, veri yönetimi ve hizmet sürekliliğinde de önemli bir rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.