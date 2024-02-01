Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Sandık Kokusu, Şahane Hayatım ve Kuruluş Osman gibi diziler ile Survivor All Star gibi yapımlar reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 31 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: