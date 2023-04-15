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31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Motorlu kara taşıtlarının tescil belgesi olan araç plakaları; alüminyum bir levha üzerinde yer alan rakam ve harflerden meydana gelmiş tabelalar olarak tarif edilebilir. Bir aracın sorumluluğunun kimde olduğun gösteren ve o aracın trafiğin akışı içinde denetlenmesine olanak sağlayan plakalar; her aracın kendisine özgü olduğu için kimlik kartları gibidirler. Üzerine işlenen harf ve rakamlarla farklı konumlarla ilişkilendirilen plakalar, aynı zamanda araçların değişmez parçaları arasındadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 15.04.2023 - 23:57 | Güncelleme: ABONE OL
31 Nerenin Plakası? 31 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Günümüzde her motorlu kara taşıtı için zorunlu tutulan plakalar, tarihte ilk kez 1893 tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. 1962 senesinden itibaren, Türkiye’de de bugünkü şeklini alan plakalarda her şehre ait bir kod yer almaktadır. Peki, 31 hangi şehrin plakası? Hatay ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

31 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 31 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Hatay olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde bir sancak olan Hatay, cumhuriyetin ilanının ardından 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmış ve vilayet statüsüne sahip olmuştur.

1962 senesinde yürürlüğe konan bir yönetmelikle, Türkiye’deki 67 vilayete bir plaka kodu verilmiş ve Hatay da alfabetik sıralaması sebebiyle 31 numaralı plaka kodunu almıştır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki vilayet sayısının artmasıyla paralel olarak plaka kodları da artırılmış ve bu sayı günümüzde 81 olmuştur.

Akdeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Hatay’ın yüzölçümü 5.867 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 686 bin 43’tür. Hatay’ın bu kalabalık nüfusu, şehre kayıtlı olan motorlu kara taşıtları sayısına da yansımış ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veride, Hatay’daki araçların sayısının 554 bin 337 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 500 binden fazla olan bu araçlar arasında kamu hizmetine tahsis edilmiş araçlardan hafif ticari araç olan kamyonetlere, iş makinelerinden kişilere ait özel otomobillere kadar tüm 31 plaka koduna sahip araçlar yer almaktadır.

Hatay İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde her ilin olduğu gibi o illere bağlı olan ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Plakalarda, il kodlarından sonra gelen ve harf ya da birden fazla harf kombinasyonundan meydana gelen kısım, bizlere o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu hususunda bilgi vermektedir.

Hatay’ın merkez ilçeleri, Reyhanlı ilçesi, Erzin ilçesi, Altınözü ilçesi, Sahil ilçesi ve Belen ilçesinin plaka kodları şu şekildedir:

Hatay Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 31 AC 001 - 31 AZ 999
  • 31 D 0001 - 31 D 9999
  • 31 DA 001 - 31 DZ 999
  • 31 EZ 001 - 31 EZ 999
  • 31 FA 001 - 31 FZ 999
  • 31 E 0001 - 31 AZ 9999
  • 31 G 0001 - 31 G 2999
  • 31 Özel 001 - 31 Özel 100

Reyhanlı İlçesi Plaka Kodları:

  • 31 G 3000 - 31 3999
  • 31 M 8000 - 31 M 8499
  • 31 RA 001 - 31 RZ 999
  • 31 T 8000 - 31 T 8499

Erzin İlçesi Plaka Kodları:

  • 31 J 3000 - 31 J 3499
  • 31 M 3000 - 31 M 3499
  • 31 T 3000 - 31 T 3499
  • 31 YA 001 - 31 YZ 999
  • 31 Özel 151 - 31 Özel 200

Altınözü İlçesi Plaka Kodları:

  • 31 G 5000 - 31 G 5999
  • 31 M 5000 - 31 M 5999
  • 31 T 5000 - 31 T 5999
  • 31 ZA 001 - 31 ZZ 999
  • 31 Özel 301 - 31 Özel 350

Sahil İlçesi Plaka Kodları:

  • 31 G 4000 - 31 G 4999
  • 31 KA 001 - 31 KZ 999
  • 31 LA 001 - 31 LZ 999
  • 31 TA 001 - 31 UZ 999
  • 31 UA 001 - 31 TZ 999
  • 31 M 4000 - 31 M 4999
  • 31 S 4000 - 31 S 4999
  • 31 T 4000 - 31 T 4999
  • 31 Özel 201 - 31 Özel 300

Belen İlçesi Plaka Kodları:

  • 31 B 0001 - 31 B 9999
  • 31 J 8500 - 31 J 8999
  • 31 M 8500 - 31 M 8999
  • 31 S 8501 - 31 S 9000
  • 31 T 8500 - 31 T 8999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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