31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Özellikle yeni yıla günler kala milyonlarca çalışan ve öğrenci 2025 yılbaşı tatil takvimi ile planlarına başladı. Resmi tatillere göre 1 Ocak Çarşamba resmi tatil olacağı için okullar kapalı olacak kamu kurumlarında çalışanlar da izinli olacaklar. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?