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        Haberler Bilgi Yaşam 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

        31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?

        31 Aralık tatil mi? 2024 yılını uğurlayıp yeni bir yıla gireceğimiz yılbaşı gecesi için hazırlıklarına başlayanlar 2025 yılbaşı tatil takvimine odaklandı. 2025 resmi tatil takvimi belli oldu. 1 Ocak 2025 rsmi tatil günleri arasında bulunuyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:13
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        • 1

          Yeni yıla kısa bir süre kaldı. Özellikle yeni yıla günler kala milyonlarca çalışan ve öğrenci 2025 yılbaşı tatil takvimi ile planlarına başladı. Resmi tatillere göre 1 Ocak Çarşamba resmi tatil olacağı için okullar kapalı olacak kamu kurumlarında çalışanlar da izinli olacaklar. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

        • 2

          31 ARALIK TATİL Mİ?

          31 Aralık Türkiye’de resmi tatil değildir. 31 Aralık günü mesai ve çalışma düzeni normal şekilde devam eder. Ancak, 1 Ocak (Yeni Yıl) resmi tatil olduğu için, bazı özel sektör çalışanları veya okullar yarım gün çalışabilir ya da işveren inisiyatifiyle tam gün izin verilebilir.

        • 3

          1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

          1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak.

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