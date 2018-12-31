31 Aralık gününün Pazartesi'ye denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından tatil beklentisi yarattı. Bir yandan 31 Aralık tatil mi sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için "31 Aralık Pazartesi (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı?" sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

31 ARALIK PAZARTESİ PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

PTT ve kargolar açık mı?

PTT ve kargolarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için 31 Aralık Pazartesi günü tam gün açık olacak. Diğer kamu kuruluşları gibi PTT'de normal mesai saatleri içerisinde çalışacak.

Bankalar açık mı?

Bankalar Pazartesi günü tam gün açık olacak. Bankacılık işlemlerini yapmak isteyenler Pazartesi günü yani bugün saat 17.00'a kadar işlemlerini bankalarda tamamlayabilirler.

Eczaneler açık mı?

Eczaneler de diğer resmi kurumlar gibi 31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için tam gün hizmet verecekler.

31 ARALIK PAZARTESİ TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatilini haftasonu tatili ile birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler, 31 Aralık Pazartesi günün tatil ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak bu yönde yapılan bir açıklama henüz yok.

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