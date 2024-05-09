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        Haberler Gündem 3. Sayfa 30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı - Son dakika haberleri

        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!

        Aksaray'da, 12 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 30 yaşındaki Saniye Kaşıkçı, evine gelen polisleri görünce, pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Yakalanan Kaşıkçı, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:05
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        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
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        Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte, 'kapı dili düşürme' yöntemiyle 12 evden hırsızlık olayına karışan ve hakkındaki 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Saniye Kaşıkçı'yı (30) yakalamak için 7 Mayıs'ta evine operasyon düzenledi.

        PENCEREDEN ATLAMAK İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre tek katlı müstakil evde oturan Kaşıkçı, polisin geldiğini görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Kaşıkçı, yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaşıkçı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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