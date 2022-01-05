30 milyon TL kazanan talihli, çekini aldı!

Büyük ikramiyeyi kazanan ve adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, “31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak’tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.
Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılmıştı.
BİLETİN SATILDIĞI BAYİDEN MESAJ
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye isabet eden çeyrek bileti satan İzmirli bayi Vedat Yiğit, "Çıkan müşterimizin parasını iyi günlerde harcamasını dileriz." dedi.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye satılan tek çeyrek bilete çıktı. İzmir'in Konak ilçesindeki bileti satan Vedat Yiğit, yaptığı açıklamada, yılbaşı çekişinde 2020'de de büyük ikramiyenin kendilerinin sattığı bilete isabet ettiğini, 2022'de şanslı bayi olduklarını söyledi.
"İstanbul'da 'Nimet Abla', İzmir'de 'Vedat Abi' diyen Yiğit şöyle konuştu:
"Çıkan müşterimizin parasını iyi günlerde harcamasını dileriz. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde parasının kıymetini bilsin, yatırımlar yapsın, iyi günlerde harcasın."
Yiğit 25-30 senedir Milli Piyango bayiliği yaptığını belirterek "Umuda bilet satıyoruz. İzmir'e çıktığı için çok mutlu olduk. Seviniyoruz. Vatandaşlarımızın birer tane bilet alıp şansını denemesini isterim." diye konuştu.
Talihliyle tanışmak istediğini söyleyen Yiğit, "Zaten kendime çıkmış gibi seviniyorum. Yıllarca bu işi yapıp ikramiye veriyoruz, kendimize de bilet ayırıyoruz. Nasip kısmet kendisininmiş." dedi.
Yiğit, kendine aldığı biletleri henüz kontrol etmediğini 3-5 gün geçtikten sonra biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığına baktığını sözlerine ekledi.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Tüm çekilişler, Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik alt yapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World LotteryLottery AssociationAssociation- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standardı Sertifikası'na ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.
Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, 'www.millipiyangoonline' sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.
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