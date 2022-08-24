30 milyar dolarlık çip yatırımı

Intel, bugün yaptığı açıklamada, türünün ilk örneği olan Yarı İletken Ortak Yatırım Programını (SCIP) duyurdu.
Açıklamada, söz konusu programla sermaye yoğun yarı iletken endüstrisine yeni bir finansman modeli getirildiği aktarıldı.
Program kapsamında Intel'in dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden Brookfield Asset Management'ın altyapı iştiraki ile anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada, bunun Intel'e üretimini genişletmek için yeni bir sermaye havuzu sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, anlaşmanın iki şirketin şubat ayında imzaladığı mutabakat zaptının ardından geldiği anımsatıldı.
YÜZDE 51'İ INTEL'DEN
Anlaşma kapsamında Intel'in Arizona'daki Ocotillo kampüsünde daha önce duyurulan üretim genişlemesine ortaklaşa 30 milyar dolara kadar yatırım yapılacağı belirtilen açıklamada, Intel'in toplam proje maliyetinin yüzde 51'ini ve Brookfield'ın yüzde 49'unu finanse edeceği bildirildi.
Açıklamada, Intel'in iki yeni çip fabrikasının çoğunluk mülkiyetini ve işletim kontrolünü elinde tutacağı aktarıldı.
Intel Mali İşler Direktörü (CFO) David Zinsner, konuya ilişkin açıklamasında, anlaşmanın ABD'de ay başında yürürlüğe giren Amerika için Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Yaratma (CHIPS) ve Bilim Yasası'ndan elde edilen ivmeyi temel aldığını ifade etti.
Söz konusu CHIPS ve Bilim Yasası 9 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.
Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.
Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.
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